Исмаилов проведет бой против Штыркова на турнире АСА

Главным событием турнира АСА 115, который состоится 12 декабря, станет поединок между Магомедов Исмаиловым и экс-бойцом UFC Иваном Штырковым.

Место проведения турнира пока не сообщается, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса.

Поединок между "Лысым Хищником" и "Уральским Халком" пройдет в весовой категории до 93 кг и должен стать главным событием года в ММА в России.

Исмаилов, на счету которого 19 боев, в которых он одержал 16 побед, в последний раз выходил в октагон против Александра Емельяненко. Тогда "хищник" весьма неожиданно для многих победил своего соперника досрочно.

В активе 32-летнего Штыркова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья.