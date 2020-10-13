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13.10.2020 12:58
Рубрика: Общество

Исследование: 45% россиян считают, что за давний харассмент спрашивать не нужно

Текст: Елена Новоселова
Тема дискриминации не актуальна для России, считает 32 процента россиян. Это результаты опроса общественного мнения на тему "Толерантность: Россия за или против?", проведенного в рамках социологического проекта "Мы считаем" агентства "Михайлов и Партнеры. Аналитика". В фокусе интересов социологов самые разные проблемы: от отношения к феминизму и харассменту до терпимости к национальным и сексуальным меньшинствам.

Итак, старшее поколение наших граждан убеждено: ущемлению прав подвергаются, в основном, социальные группы (инвалиды, многодетные, детдомовцы), а молодежь больше болеет за различные меньшинства, в том числе национальные и сексуальные. По данным социологов, каждый шестой россиянин сталкивался с дискриминацией, при этом две трети опрошенных никому, кроме родственников, на это не жаловались. И вот тревожный показатель: 66 процентов из тех, кто все же обратился с жалобой в соответствующие инстанции, заявили, что она осталась без ответа.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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37 процентов респондентов уверены, что в стране ущемляются права выходцев из Средней Азии и с Кавказа. Последнее место в этом антирейтинге обижаемых - у народов Севера и евреев. Вместе с этим, 12 процентов опрошенных назвали среди ущемленных народов - русских.

Ученые интересовались и тем, какие слова наш народ считает оскорбительными. К примеру, они спросили, надо ли запретить слово "негр"? Однако выяснилось, что в русском языке оно не несет такой печати оскорбления, как, например, в английском. К тому же, есть совершенно неокрашенное эмоционально сочетание "негроидная раса". Впрочем, нашлось немало слов, которые, по мнению опрошенных, нужно обязательно запретить. Среди них, обозначающее выходца из Армении.

Не обошли социологи и проблему "харассмента". "Здесь россияне довольно "толерантны": 38 процентов считает, что это личное дело каждого, - озвучила полученные результаты генеральный директор "Михайлов и Партнеры. Аналитика" Людмила Горюнова.

Есть среди нас люди, которые уверены, что харассмент - это "обыденность, жизнь и нормальное явление (в основном это мужчины)", таких 15 процентов, констатирует Горюнова. А вот вопрос, нужно ли отвечать (например, привлекать к суду) за харассмент несколько лет спустя, россиян расколол: большинство с небольшим перевесом (45 процентов) сказали, что нет. И 39 процентов считает, что, если вдруг кто-то из актрис или известных людей спустя много лет начинает рассказывать о таких случаях, причина этого - желание повысить собственную популярность.

Фото: istock
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"Люди видят, что общество стало более терпимым. Но при этом, когда спрашиваешь: вы согласны, что человек был в чем-то ущемлен и имеет право на компенсацию, молодежь, которая чаще пожилых говорит, что движение "Black lives matter" имеет светлые цели, намного реже отвечает: "Да, согласен".

Если говорить о поколениях, социологи отмечают, что происходит противостояние их этических ценностей. И вот претензия к младшему. "Молодые декларируют толерантность. Но если ты отдыхаешь в кафе, а рядом за столик садится бомж, сразу крик: это же мое личное пространство! Ко мне лично все обязаны хорошо относиться, а к нему необязательно, - размышляет социолог. - Старшее поколение выступает за социальную справедливость (может быть, это традиция из советского прошлого), иногда думают о том, каково другому, встают на его позицию".

Так началась ли в нашей стране этическая революция? С точки зрения профессора НИУ ВШЭ Елены Рождественской, об этом говорить рано. "Мы будем, как и все остальные страны, развиваться через кризисы и моральные скандалы", - прогнозирует она.

А по мнению писателя и эксперта по стратегическим коммуникациям Александра Цыпкина, "нас ждет еще больший раскол, не по линии либерально-патриотического свойства, а по линии молодежь - старшее поколение, заставшее Советский Союз".

Общество Соцсфера Социология

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