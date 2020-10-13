Юристы Squire Patton Boggs рекомендовали лучшие бизнес-стратегии в сфере IP и блокчейн

Одной из ключевых сессий, состоявшихся на полях онлайн-конференции Distant & Digital, стала дискуссия "Стратегия защиты прав на объекты интеллектуальной собственности компании, особенности ее реализации в условиях online".

Партнером сессии, давшей старт онлайн-мероприятиям в рамках тематического трека "Защищай", выступила международная юридическая фирма Squire Patton Boggs. В беседе приняли участие представители московского офиса компании - юристы Ольга Безрукова, Ирина Голованова и Сергей Трещев.

В ходе дискуссии партнер Squire Patton Boggs, российский и евразийский патентный поверенный, глава практики интеллектуальной собственности фирмы в России и СНГ Ольга Безрукова рассказала о разработке патентной стратегии и особенностях ее реализации в условиях онлайн. Как отметила юрист, патентная стратегия - это политика компании в области научно-исследовательской деятельности, целью и результатом реализации которой является формирование патентного портфеля для обеспечения конкурентных преимуществ компании и максимизации коммерциализации ее деятельности. Выверенная патентная стратегия позволит рационально расходовать ресурсы, в том числе на научные разработки, патентование и т.п., оптимизировать научно-исследовательскую деятельность компании, определит перечень научных разработок и спланирует сроки их проведения, а также повысит уровень коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Однако, как подчеркивает Ольга Безрукова, реализация стратегии должна осуществляться на постоянной основе и опираться на ряд основополагающих принципов. В частности, ее необходимо обеспечивать совместными усилиями ключевых подразделений компании. При этом особое внимание нужно уделять вопросам патентования, используя для этого все внутренние возможности и внешних консультантов. Руководству и коллективу важно наладить тесное взаимодействие с юридической службой компании по различным вопросам реализации стратегии, связанным с приобретением прав, подготовкой договоров и т.д. Необходимо периодически проводить технологический аудит, в том числе внешними независимыми компаниями, а также патентные исследования, включая исследования на патентную чистоту.

В ходе сессии Ольга Безрукова назвала факторы, влияющие на выбор стратегии: вид деятельности компании, ее размер и общая бизнес-стратегия. В зависимости от этого на практике могут быть выбраны, например, следующиестратегии. Прежде всего, - модель "Внутренних инноваций", которая базируется на использовании внутренних исследований и ресурсов компании для получения патентов, защищающих основные продукты компании. Главная цель такой стратегии - защита своего продукта от конкурентов. В качестве способов реализации этой стратегии Ольга Безрукова отметила получение защищающих патентов, включая доминирующие основные патенты, а также семейство патентов, связанных с основным продуктом предназначенных для продления действия исключительных прав на основной продукт. Примером может служить использование принципа "вечнозеленых" патентов в фармацевтической отрасли). Также компании практикуют получение патентов, выполняющих иные функции - блокирующие, дезориентирующие, рекламные патенты..

Еще один вид стратегии - модель "Открытых инноваций". Здесь возможны различные виды действий.Так, известны компании, которые строят свой бизнес на продаже прав на свою интеллектуальную собственность (IT-компании, стартапы), занимаются продажей лицензий, разработкой объектов по заказу и т.п., или же существуют компании, ориентирующиеся, наоборот, на приобретение "чужой" интеллектуальной собственности (франчайзинг, лицензии). Может применяться вариант стратегии, основанный также на модели открытых инноваций и связанный с так называемым перекрестным лицензированием. Здесь в качестве примера Ольга Безрукова привела компании Intel и NVIDIA (производитель видеокарт). Так, NVIDIA получила лицензии на ряд патентов Intel по разработке микропроцессоров, а Intel, в свою очередь ─ лицензии на технологии, позволяющие внедрить технологию NVIDIA в свои процессоры. Результатом такого "перекрестного лицензирования" стало создание новых продуктов.

Продолжив разговор в рамках сессии, советник, глава практики трудового права в России Squire Patton Boggs Ирина Голованова остановилась на вопросах о дистанционной работе. В частности, она представила ключевые аспекты Положения об интеллектуальной собственности в договоре о дистанционной работе. Здесь важно отметить, что в случае возникновения спора бремя доказывания, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным, лежит на работодателе. В связи с этим чрезвычайно важным является правильное описание в трудовом договоре содержания трудовых обязанностей работника, четкое описание механизма выдачи работнику конкретного задания работодателя, а также тщательная фиксация факта создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением трудовых обязанностей.

При этом, как отметила эксперт, для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в трудовом договоре или должностной инструкции содержалось указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции, конкретного задания, актов работодателя, содержащих поручение работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, а также место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, и т.д.

Использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными. Спорные ситуации возникают тогда, когда, например, произведение создается работником не в рамках выполнения трудовой функции и не по заданию работодателя, но с использованием оборудования и (или) материалов последнего, или же в нерабочее время.

Чтобы избежать подобных ситуаций Ирина Голованова рекомендовала максимально регламентировать взаимоотношения между работником и работодателем по вопросу создания объекта интеллектуальной собственности. В этой связи необходимо наличие письменных заданий, актов, контроль за процессом выполнения задания, разработка формы уведомления работником работодателя о создании объекта, четкое формулирование сферы деятельности работодателя и сферы применения создаваемых объектов, а также регламентированный обмен документами, особенно в условиях дистанционной работы. Дополнительной рекомендацией является указание на ненормированный рабочий день в трудовом договоре, что отчасти позволяет снизить риск возникновения спорных ситуаций, связанных с созданием объекта интеллектуальной собственности вне рамок рабочего времени.

Ирина Голованова также затронула правовой аспект дистанционной работы в новых условиях в соответствии с проектом федерального закона № 973264-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы", внесенным на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Вплоть до принятия таких изменений эксперт рекомендует следовать существующим нормам, и, в частности, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись, или обмен документами на бумажных носителях с обычной подписью. В условиях существующей неопределенности неплохим выходом является также использование видео- и аудиозаписи при дистанционном общении с работником и обмене юридически значимой информацией. В этом случае обязательным является внесение соответствующих положений в локальные нормативные акты.

Управляющий партнер Squire Patton Boggs в Москве Сергей Трещев рассказал о технологии блокчейн в целях зашиты объектов и прав интеллектуальной собственности. В частности, он прокомментировал опыт сети IPChain в этой области. Согласно опубликованным данным, всего с 2018 года более 16 000 объектов (из них более 15 000 - это компьютерные программы), зарегистрированных Роспатентом, были одновременно зарегистрированы в распределенном реестреIPChain. На начало июля 2020 года в этой сети появились сведения более чем о 200 товарных знаках.

Все данные записываются в момент поступления новых свидетельств о регистрации в базу Роспатента, и публикация в распределенном реестре происходит автоматически. В итоге сведения о зарегистрированных товарных знаках отражаются в сети IPChain ─ самой крупной функционирующей публично-корпоративной сети на евразийском пространстве.

Напомним, что Ассоциация IPChain была создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде. Она также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (распределенного реестра IPChain), созданной в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

Юрист отметил, что, при ведении процесса, затрагивающего десятки юрисдикций, и при необходимости вести очень серьезный поиск по различным объектам и правам интеллектуальной собственности блокчейн ускоряет эти действия в десятки, а то и в сотни раз. Говоря о развитии правового обеспечения использования блокчейн технологий в России, Сергей Трещев отметил:

"Конечно, хорошо, что сделан первый шаг и и в российском законодательстве появилосьправовое определение распределенного реестра, но требуется разработка и принятие новых нормативно-правовых актов, с целью обеспечения правового регулирования применения блокчейна в защите объектов и прав интеллектуальной собственности".

Как подчеркнул Сергей Трещев, в настоящее время "мы видим, что такие права можно зарегистрировать, удостоверять и отслеживать их правообладание. Даже используя нынешний закон, можно токенизировать объекты интеллектуальной собственности, такие как произведения искусства, что тоже очень важно. То есть произведение искусства может находиться в каком-то конкретном месте (в хранилище или музее), но будет менять владельцев с помощью реестра, и это совершенно не повлияет на то, что картину или скульптуру нужно будет куда-то перемещать. Ее цифровое выражение выступит уже фактически как финансовое воплощение данного произведения".

Международная онлайн-конференции Distant & Digital, объединившая два крупных отраслевых форума - IP Академию и Skolkovo LegalTech проходила в Москве 8-9 октября.

Организаторами конференции выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер). Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.