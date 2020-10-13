К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот

Массово вакцина от коронавируса "Спутник V" начнет поступать в гражданский оборот в ноябре-декабре. За год от коронавируса можно будет вакцинировать 70% населения России. Такое заявление сделал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает его слова ТАСС.

"Можно надеяться, что к концу ноября-началу декабря уже миллионы доз вакцины каждый месяц будут поступать в гражданский оборот", - сообщил он в ходе своего выступления на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

По его словам, можно предположить, что в течение 10-12 месяцев можно будет привить достаточное число россиян, чтобы создать защищенную прослойку населения. "Надо думать, что в течение 10-12 месяцев мы сможем иммунизировать ту часть нашего населения, чтобы создать определенную прослойку - 70% защищенного населения, чтобы считать, что данная инфекция станет вакциноуправляемой", - полагает Александр Гинцбург.

Как сообщалось ранее, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.