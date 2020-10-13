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13.10.2020 12:13
Рубрика: Культура

К "Ночи искусств" выпустят духи, посвященные семи ароматам творчества

Текст: Наталья Лебедева
Лимитированная коллекция ароматов, посвященных семи видам творчества, станет дополнением к акции "Ночь искусств", которая пройдет в России 3 ноября.

"Работая над этой линейкой ароматов, мы хотели не просто рассказать аудитории о разных видах искусства, но и подчеркнуть атмосферу творчества, витающую в моменте. Ароматы перенесут вас в места, где создается искусство: в мастерскую скульптора и театральное закулисье, на премьеру спектакля в Императорском театре и в старинный деревянный храм, на сеанс немого кино и поэтический вечер", - цитирует слова заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова пресс-служба ведомства.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В серии "Атмосфера искусства", задуманной порталом "Культура.РФ" и "Библиотекой ароматов", будет семь композиций. Каждая из них основана на ассоциациях: теплый и цветочный "Пленэр", тяжелое древесное "Зодчество", влажный воздух "Мастерской скульптора", витающий запах пудры в "Театральной гримерной", тяжелый и пряный аромат инструментов на "Репетиции оркестра", игривые ноты на сеансе "Немого кино", свежая атмосфера "Поэтического вечера". Коллекция появится в продаже 19 октября.

В этом году "Ночь искусств" пройдет уже в восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы готовят особую программу - творческие вечера, концерты, мастер-классы, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. Организаторы надеются, что "Ночь искусств" пройдет в очном формате. Все подробности - на портале "Культура.РФ".

Культура Арт

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