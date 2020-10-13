Режиссер Алексей Герман-младший и его жена - художник-постановщик Елена Окопная - ведут работу над новым фильмом "Воздух". Масштабный проект, который сами авторы сравнивают с российским "Дюнкерком". Для тех, кто не знает, - "Дюнкерк" - это военный блокбастер американского режиссера Кристофера Нолана - совместная работа нескольких стран, который вышел в 2017 году и номинировался на "Оскар". В нем рассказана история спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, в начале Второй мировой войны.

Для фильма "Воздух" в России не нашлось нужных моделей самолетов, тем более таких, чтобы были "на крыле". Фото: ООО "Сага"

Действие ленты Алексея Германа происходит в начале Великой отечественной войны, в 1942 году. Зрителям будет рассказанная история о полке женщин-летчиц. Бюджет фильма - 450 миллионов рублей, его поддерживают и Министерство культуры, и Фонд кино, и Фонд "КиноПрайм". Более того - в числе продюсеров картины и Карен Шахназаров, и Константин Эрнст. Напомним, что Первый канал поддержал и предыдущий фильм Германа-младшего "Довлатов". Сложность ситуации в том, что съемки будущего блокбастера из-за пандемии пришлось остановить.

Вот что писал об этом режиссер на своей странице в социальной сети Facebook: "Благодаря постоянным переносам съемок по причине сложностей не совсем творческого порядка, переходом летней картины в зимнюю, февральским штормам, ковиду, закрытию границ, иным серьезным проблемам "Воздух" значительно задерживается, впереди еще съемки зимой, а основная опасность вновь вирус и погода, если опять будут шторма и аномально теплая погода в феврале, то все декорации снова начнут тонуть в грязи, если не будет снега, то как снимать Сталинград? Ленинград? Если вторая волна вируса, то как снимать массовые сцены? Когда откроют границы для съемок настоящих самолетов или их будут то открывать, то закрывать, что будет с графиками множества артистов, как планировать? Будет ли монтажен по многим параметрам уже отснятый материал с новым, ведь картина остановилась моментально, то есть часть сцен, которые шли подряд сняты, а часть нет. Погода, артисты, объекты могут быть чуть иными, грим не всегда решает проблему, удастся ли восстановить команду или придется работать с новым составом, что, наверное, было бы печально. Как поступать со световым днем? Лучше начинать позже, так как дольше съемочный день, но может сойти снег, который, нужен, хотя его может и не быть. А если поехать в экспедицию, но бюджета нет, тогда искусственный снег, а если пойдет дождь, то его смоет. Миллионы вопросов...Это как построить завод, остановить, снести и начать строить заново..."

К сожалению, съемки из-за пандемии пришлось приостановить. Но Герман и его команда не теряют надежды Фото: Photoxpress

На недавно завершимся кинофестивале на Патриарших прудах Patriki Film Featival обозреватель "РГ" провела публичную беседу с Алексеем Германом-младшим и Еленой Окопной, где подробно расспросила их о фильме. И вот что они рассказали:

Алексей Герман: "Этот фильм - история выдуманного авиаполка. Молодых девочек, которые в 1942 году пришли на фронт. Не только летчиц, но и механиков.То есть была женская эскадрилья, и это история их взросления, их отношений, их потерь, их первых побед. История, которая начинается в блокадном Ленинграде, затрагивает победу в Сталинградской битве и возвращается обратно в Ленинград. Рассказ про то, как те, кто выжил, стали прекрасными летчицами. На самом деле это аллегорическая история нашего пути к победе: как удалось остановить эту машину и путем каких жертв это далось народу.... Мы же понимаем, как это тяжело давалось для страны и для каждого человека. Плюс это военный фильм, где достаточно много завязано на воздушных боях. То есть мы пытаемся соединить динамику воздушного поединка и эмоциональный роман воспитания.

У героинь были прототипы. Достаточно много было летчиц в стране, которые сбивали самолеты. Лидия Литвяк - про нее сейчас тоже снимают фильм. Все знают про "ночных ведьм", которые мужественно и эффективно воевали. Существовал бомбардировочный полк, истребительный. Удивительно, что в мире об этом не знают - что во время Великой отечественной войны воевали почти миллион женщин. К сожалению, многие из них достаточно страшно погибли".

Елена Окопная: "Во всем, что я делаю, стараюсь, прежде всего, говорить о человеке. Для меня персонаж - это совокупный образ многих людей. Мне кажется, когда снимают кино про войну - все сводят до общего. Если рота солдат, то выглядят все одинаково. А на самом деле все и одинаковы, и разные - в то же самое время. Вот как раз то личное, свойственное этому определенному человеку и только ему, мне хочется чтобы проявилось в этой картине. ...Мы изготавливали нитки в Беларуси. Собирались они в ткань в другом месте. Потом к нам привозили, и мы уже шили в Санкт-Петербурге. Целая история, потому что технологи во многом потеряны. Каждый раз это особенное путешествие. Осталось мало людей, которые хранили эти знания. Я не уверена, что получилось в результате так, как мне хотелось - это риск делать то, чем никогда не занимался, но, надеюсь, энергия наших стараний в работе передастся зрителям".

Сергей Безруков играет в фильме "Воздух" главную мужскую роль. Фото: ООО "Сага"

Алексей Герман: "Это большая картина. Наши намерения состояли в том, чтобы сделать русский военный фильм, который пройдет широко не только в России, но и в мире. Он очень сложно устроен, потому что мы снимаем настоящие самолеты. Мы показали отрывки на фестивале, где были самолеты Як 52 - они у нас второплановые. Те самолеты времен войны, в России, к сожалению, не найти - они есть только за границей. Такие, как Як 3, например, или Мессершмит. Мы не делаем в фильме ставку на компьютерную графику. Мы полагаем, что она даст ощущение мультфильма. И, как ни странно, это будет дороже. У нас много артистов и насыщенная картина, у нас сложнейшая система съемки полетов, мы построили достаточно много сложнейшей машинерии, которая может в любых плоскостях вращать полноразмерные модели самолетов. Причем не один такой девайс - он огромный как многоэтажный дом. А их несколько. С одновременной работой на больших экранах - это новая ступень технологии которая в России в кино еще не использовалась. У нас сложные съемки сцен боев, как на земле, так и в воздухе.

Пришлось самим строить легендарные самолеты, на которых мы воевали. Были еще Миги 3, Илы 2 и так далее.. У нас их нет на крыле в стране. Как и Мессершмитов, о которых я говорил выше. Они есть во Франции, Чехии Америке, Австралии... А у нас - нет! Это парадоксальная история. У нас нет в России нормальных технологий воздушных съемок для кино...."

Алексей Герман и Елена Окопная так увлеченно рассказывают о проекте, что хочется пожелать им, чтобы фильм состоялся, хоть и трудно будет возобновить все, что сделано ранее. Тем не менее, от лица зрителей, выразим веру и надежду, что все сложится.

В картине много колоритных персонажей. Фото: ООО "Сага"

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"