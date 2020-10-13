Как Трамп затормозит навязываемую либералами культурную революцию

Первые слушания в профильном комитете Сената США по утверждению консерватора Эми Кони Барретт в Верховный суд прошли без большого резонанса за рубежом. Ведь высший судебный орган Америки не часто оказывается в центре внимания прессы за пределами страны. Тем не менее, роль этого института во внутренней политике США огромна, а назначения судей по важности в некоторых аспектах сопоставимы с выборами президента.

В сегодняшних реалиях такие назначения глубоко поляризованы, а голосования по их утверждению проходят четко по партийным линиям. Поэтому сами слушания носят чисто формальный характер и на результат не повлияют. Республиканцы обладают минимально необходимым перевесом в Сенате, чтобы до президентских и парламентских выборов 3 ноября утвердить кандидатуру Баррет, предложенную Дональдом Трампом.

Если не случится чего-то из ряда вон выходящего, консерваторы получат убедительное преимущество в высшей судебной инстанции: с учетом Баррет шесть из девяти мест будут заняты их представителями и лишь трое - либералами.

Раз исход практически решен, обе партии сейчас ведут борьбу не столько вокруг результата, сколько пытаются использовать процесс в предвыборных целях, пытаясь повысить явку сторонников. Демократы, не имея реальной возможности воспрепятствовать утверждению, агитируют своих сторонников, делая акцент на том, что республиканцы действуют против воли народа, стремясь протолкнуть своего судью до выборов, когда власть может перейти к демократам.

Для Трампа, отстающего в соцопросах, возможность вновь качнуть в свою пользу весы Фемиды - это шанс в последний момент перед выборами преподнести успех своим сторонникам, ведь в остальном в 2020-м Америку лихорадило от одного кризиса к другому.

Но утверждение Баррет может стать самым долгосрочным и значительным элементом "наследия" Трампа вне зависимости от того, переизберется он на второй срок или нет. Ведь президенты сменяют друг друга регулярно и нередко пересматривают политическое наследие предшественников, как это сделал Трамп со многими указами Обамы. Это же верно и в отношении конгрессменов, хотя решения законодательной власти все же более долговечны, чем указы президентов. Зато решения Верховного суда нередко переживают несколько поколений американцев.

Волей Фортуны Трамп за четыре года получил уже третью возможность заполнить вакансию в Верховном суде: ранее президент усадил туда Нила Горсача и Бретта Кавано. Все трое судей довольно молоды - не старше 55 лет, что важно. Назначения в Верховный суд пожизненны, а потому его назначенцы смогут влиять на решения этой инстанции два-три десятка лет. При этом Горсач и Кавано заняли вакансии, которые и ранее контролировались консерваторами, лишь сохраняя статус-кво. Теперь же Трамп сажает Баррет на место, освободившееся после смерти в сентябре 87-летней Рут Бейдер Гинзбург - иконы либералов, проработавшей в суде 27 лет. И тем самым существенно меняет баланс сил в высшей судебной инстанции.

Поэтому даже если рассмотреть худший для консерваторов сценарий, при котором Трамп на выборах уступит Белый дом и попутно "утопит" республиканское большинство в Сенате, успешное назначение Баррет - весьма неплохой утешительный приз.

Расклад 6:3 в Верховном суде в пользу консерваторов - это на десятилетия вперед мощнейший противовес социально-культурной революции, по пути которой Америку агрессивно толкают либеральные активисты.

48-летняя Бэррет - убежденный консерватор и католик, замужем, воспитывает с мужем семерых детей, включая двоих приемных - темнокожих мальчишек с Гаити. Что и говорить, Трамп сделал довольно удачную ставку - опирающимся на поддержку женщин демократам довольно тяжело придраться к Баррет в личном плане.

Что же окажется в руках нового судьи? В американской системе правосудия решения суда иногда приобретают силу закона. Есть даже расхожая в политических кругах формулировка "законотворчество с судебной скамьи" (англ. "legislating from the bench"). Сейчас, когда исполнительная и законодательная власть нередко блокируются из-за межпартийных разборок, это все более актуально.

По большей части суд рассматривает дела, накладывающие отпечаток на социально-культурную жизнь американцев. На ближайшую перспективу это, например, болезненный для США вопрос реформы медицинского страхования. "Это первая проблема, волнующая американцев", - считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Проведенная Бараком Обамой реформа, с одной стороны, позволила миллионам американцев впервые получить страховку, но с другой, была не идеальной и вызвала возмущение многих консерваторов. Трамп обещал отменить ее, но, даже контролируя Белый дом добиться этого не смог. Теперь он возлагает надежды на своих назначенцев в Верховном суде, ведь Баррет ранее публиковала критические статьи о реформе Обамы. Еще одна острая тема, особенно волнующая феминисток, это судьба абортов, которые Баррет называла "всегда аморальными".

Но хотя Верховный суд формально и считается вне партийных разборок, большинство в нем может стать для республиканцев и отличным подспорьем в политике. Например, если на предстоящих выборах ситуация будет спорной (минимальный разрыв между кандидатами, пересчет, задержки в обработке), последнее слово может остаться за судебной властью. Так, например, случилось в 2000 году, когда Верховный суд принял решение по пересчету голосов в штате Флорида, где Джордж Буш-младший с микроскопическим перевесом обошел Альберта Гора, что и решило исход выборов. Аналогичным образом прочное большинство в высшей судебной инстанции даст республиканцам преимущество на случай политических баталий, как, например, попыток импичмента президента от их партии.