Какие черты в силуэте матерей уловили эксперты Белстата

В красоту женского профиля накануне Дня матери, который уже почти четверть века отмечается 14 октября в Беларуси, добавили своих профессиональных эмоций и белорусские статистики. Прежде всего, к самому древнему слову на планете "мама" Белстат справедливо стал добавлять и прилагательное "трудолюбивая". Ведь в истекшем году, согласно новейшему обзору экспертов, среди занятых в экономике республики женщин 44,9 процента имели детей в возрасте до 18 лет. А это в очередной раз иллюстрирует недюжинный женский характер, который позволяет любящим мамам совмещать работу, семью и воспитание детей.

Хочется сразу уточнить, что по данным прошлогодней переписи, в Беларуси проживает чуть больше пяти миллионов женщин. А это около 53,8 процента населения РБ. При этом среди работающих мам постепенно растет и число тех, у кого больше одного ребенка. Если два года назад, констатируют социологи, 59 процентов белорусских женщин имели одного ребенка, 33,3% - двоих, а 7,7% - троих и более, то в истекшем году их было уже 58,5%, 33,8% и 7,7%, соответственно.

Что же касается среднего возраста жительниц республики, то на осень прошлого года он составлял 43,1 года. При этом женщин в возрасте от15 до 49 лет насчитывалось 43,6%. А в наиболее активном детородном возрасте (20-34 лет) находились 922,9 тыс. женщин, или 41,8% от числа женщин репродуктивного возраста.

Впервые стали мамами в прошлом году в РБ 33,9 тыс. женщин. Родили второго ребенка 33,6 тыс., третьего - 14,2 тыс., четвертого и более ребенка - 5,9 тыс. женщин. И еще один дополнительный штрих к статистике: на свет в прошлом году появилось 1056 двойняшек и 14 тройняшек.

Для Беларуси, как и для многих стран континента, поясняют эксперты, характерна и тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении малыша. Он вырос с 27,3 года в 2010 году до 29,6 года в 2019-м, а возраст женщин при рождении первенца также подрос - с 24,9 до 26,8 года.

Более того, все больше случаев, когда мамами становятся женщины 40-44 лет. У женщин этого возраста родились 2257 детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. При этом более 52 процентов детей у таких мам - третьи и последующие.

Интерес представляют данные и о лидерском характере представительниц прекрасного пола. Среди работающих на руководящих должностях женщин с детьми в 2018 году у 60,5% был один ребенок, у 32,4% - два, у 7,1% - три и более. В 2019-м 60,2% имели одного ребенка, а двое было уже у 34,6%.

Правда, многодетными являлись лишь 5,2% женщин-руководителей. При этом Белстат оговаривается, что в данном обзоре под руководителями понимаются главы органов государственного управления, общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций.

Семья - это не только ценность, но и социальный устой общества, единодушны обозреватели местных изданий. И важное значение в ее становлении и существовании имеют матери. Совместное с детьми чтение, прогулки, игры, рисование и любой иной досуг способствуют развитию и обучению ребенка в раннем возрасте. Поэтому абсолютно логично, что именно матери в три раза чаще отцов занимаются с ребенком двух-четырех лет сразу несколькими из перечисленных занятий.