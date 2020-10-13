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13.10.2020 13:05
Рубрика: В мире

Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции

Текст: Светлана Ментюкова

Власти Кипра приняли решение приостановить действие программы по получению гражданства за инвестиции в экономику. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на представителя правительства Кириакоса Кушоса, передает ТАСС.

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По данным агентства, действие программы будет приостановлено с 1 ноября из-за злоупотреблений ее положениями. Там также говорится, что решение было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра.

В начале сентября стало известно, что Кипр запустил процедуру по лишению гражданства этой страны семи владельцев так называемых "золотых паспортов", которые стали гражданами государства в обмен на инвестиции в его экономику. Кипрская сторона не уточняла, в отношении кого будет применена данная процедура, но было отмечено, что в самой программе "были некоторые изъяны и неточности, поэтому принято множество мер, чтобы представить более эффективные механизмы контроля".

В данный момент полиция по распоряжению Юридической службы Республики Кипр, исполняющей функции Генпрокуратуры, проводит сбор свидетельских показаний по делу о предполагаемых нарушениях закона при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова "с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления".

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