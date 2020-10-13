Киргизия возобновляет международные денежные переводы по системе SWIFT. Об этом сообщили в Национальном банке Киргизской Республики (НБ КР). По данным ведомства, 13 октября с 9.00 по бишкекскому времени коммерческими банками республики будет осуществляться прием всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Киргизии и их клиентов.

Однако регулятор сообщает, что сумма платежей не должна превышать средний уровень, характерный для данного клиента, а контракты должны быть присущи обычной деятельности клиента.

Вводятся также ограничения по переводам для физических лиц, не имеющих коммерческих целей. Они смогут отправить за рубеж сумму в размере до пяти тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте лишь раз в неделю. Причем платеж должен предназначаться для оплаты за лечение, проживание, обучение и выплаты алиментов.

Напомним, 7 октября в связи с возникшими в стране беспорядками и во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT была отключена.