Клуб "Валдай" представил новое исследование

"Пандемия не перевернула мироздание, но подвела черту под существованием старого миропорядка. Мы уже имеем дело с новым мироустройством. Его основная черта - не монополия, а конкуренция моделей развития, не доминирование одной державы, а борьба центров силы, не биполярность, которая сама по себе является формой монополии, а гибкая структура. Она допускает возникновение коалиций по интересам, но не в рамках блоковой дисциплины", - резюмируют основную мысль доклада участники клуба.

Принявший участие в презентации глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что доклад получился весьма интересным, нетривиальным и даже в чем-то провокационным. "Наша позиция в оценках происходящего в мире в целом совпадает с теми формулировками, которые используются в докладе - "волатильность, импульсивность международной жизни". Мы давно говорим, что мир переживает процесс глубокой трансформации. Перераспределяется глобальный баланс сил. И нет сомнений, что основным содержанием современной эпохи является объективный процесс формирования более демократичного, многополярного мироустройства", - отметил российский министр.

Лавров также подчеркнул, что этот процесс наталкивается на сопротивление, исходящее в первую очередь со стороны западных государств. "Которые не готовы, не привыкли делиться своим привилегированным положением в международной иерархии. И это противостояние, по моему, и обусловливает описываемые в докладе состояние турбулентности и неопределенности", - отметил глава МИД России, добавив, что борьба "старого и нового", по всей видимости, займет целую историческую эпоху.

Он отметил, что особенностью текущего периода является то, что "максимально эгоистическое поведение" лидеров отдельных государств, все больше влияет на события на международной арене. В качестве примера такого поведения Лавров обозначил одну "очень богатую и хорошо вооруженную страну", которая в самом начале пандемии либо перекупала, либо в административном порядке переправляла к себе предназначавшиеся другим странам грузы со средствами защиты от коронавируса.

Авторы доклада пришли к выводу, что вне зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться мировая экономика после пандемии, избыток ресурсов сменится их дефицитом. Эксперты констатируют, что ужесточение борьбы за ресурсы - неизбежно. "При самом неблагоприятном ходе событий нормой станет "международно-политический дарвинизм", при благоприятном - возникнут новые формы глобальной моральной ответственности, чтобы снижать угрозы, возникающие из-за объективной разницы в соотношении сил претендентов на ресурсы, которых "на всех не хватит", - говорится в докладе. Но, несмотря на столь утопично картину мира будущего, эксперты все же сходятся во мнении, что сложившиеся обстоятельства дают повод для осторожного оптимизма. А успешное функционирование новой международной системы, убеждены в клубе "Валдай", будет возможно только с опорой на разумное самоограничение государств и их собственное понимание границ возможного.