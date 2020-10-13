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13.10.2020 17:40
Рубрика: Экономика

Удар по бочке

Когда нефтяной рынок оправится от поражения коронавирусом
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Спрос на нефть в мире вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, вплоть до 2030-го будет медленно, почти незаметно расти, пройдя, наконец, свой пик, а после ждать скачков потребления не имеет смысла. В развитых странах, скорее всего, эра нефти уже начинает постепенно угасать, уступая место возобновляемым источникам, чего нельзя сказать о развивающихся странах, которые благодаря низким ценам продолжат использовать нефть еще довольно долго.
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе World Energy Outlook 2020. Прогнозы были закономерно пересмотрены на фоне пандемии.Схожие оценки восстановления спроса на сырье в целом давали ранее в ОПЕК, не идут они вразрез и с ожиданиями Минэнерго России. Рост спроса на нефть МЭА ожидает на Ближнем Востоке и частично в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в Европе и США на горизонте до 2040 года - только снижение потребления.

Фото: iStock
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"На протяжении десятилетий мировой спрос на нефть имел почти непрерывную тенденцию к росту, которая лишь изредка прерывалась серией экономических спадов. Тем не менее пандемия COVID-19 поразила нефтяной рынок с беспрецедентным масштабом и свирепостью, уничтожив почти десятилетний рост за один год, - цитирует отчет МЭА "Интерфакс". - Обширные блокировки экономик привели к сокращению спроса на нефть более чем на 20 млн б/с в апреле 2020 года, особенно тяжело сказавшись на моторном топливе. Были некоторые признаки восстановления, но ограничение авиаперелетов, переход на удаленную работу и устойчивые продажи электромобилей продолжали оказывать давление на спрос на нефть, а спрос в 2020 году в целом, вероятно, будет примерно на 8 млн б/с ниже, чем был в 2019 году".

Вероятно, МЭА поспешно заявляет о том, что если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн б/с, так как "нормой стала работа из дома и привычка избегать авиаперелетов".

"В отличие от ситуации в марте-апреле сейчас страны, отдельные предприятия и медицинские учреждения уже лучше подготовлены к эпидемии, и таких масштабных локдаунов, какие можно было наблюдать весной, не ожидается, - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. - Кроме того, участники сделки ОПЕК+ хорошо скоординировали свою деятельность и выражают готовность среагировать в случае необходимости. Реакция, по сути, одна - углубить сокращение добычи, если потребление вновь будет падать".

Пандемия уничтожила почти десятилетний рост потребления нефти за один год

Стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше 50 долларов за баррель, а в базовом сценарии к 2025 году она может вырасти до 71 доллара за баррель, прогнозируют в МЭА.

Экономика Отрасли Нефть и газ Пандемия коронавируса COVID-19 Цена на нефть

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