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13.10.2020 15:18
Рубрика: Происшествия

Количество осужденных за разжигание вражды в интернете снизилось в 22 раза

Текст: Владислав Куликов

Количество осужденных за возбуждение ненависти или вражды резко сократилось: за год в 22 раза. Как сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в 2018 году по статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" были осуждены 426 человек, а в 2019 году - 19 человек.

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Как напомнил Лебедев, с 7 января 2019 году по законодательной инициативе президента РФ было декриминализовано с введением административной преюдиции возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное публично, в том числе в сети "Интернет" (часть 1 статьи 282 УК РФ). Это значит, что в первый раз за публикации, разжигающие по мнению правоохранителей вражду, накажут по КоАП. Лишь за повторное в течение года нарушение будет грозить уголовная статья.

Подробности новых инициатив по гуманизации системы уголовных наказаний председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал в статье, которая будет опубликована в ближайшем номере "Российской газеты".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом

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