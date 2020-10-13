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13.10.2020 23:51
Рубрика: Спорт

Бомбардир вне игры

У Криштиану Роналду выявили коронавирус
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
Один из лучших футболистов мира форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал положительный тест на COVID-19. Как сообщает пресс-служба сборной Португалии, 35-летний игрок не сможет принять участия в матче Лиги наций против шведов, который пройдет в среду.

Отмечается, что болезнь у Роналду протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды. После того как в составе португальцев был выявлен случай заражения, футболисты сдали повторные тесты на коронавирус. Больше ни у одного из них инфекция выявлена не была.

Фото: AP
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Что интересно - ранее Криштиану отказался соблюдать изоляцию в отеле "Ювентуса" ради матча за национальную сборную. Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин.

Помимо матча со Швецией, Роналду пропустит несколько встреч за "Ювентус". Речь о поединках итальянского первенства с "Кротоне" и "Вероной", а также встрече Лиги чемпионов с киевским "Динамо". В случае если у Криштиану не будет осложнений, срок его изоляции истечет 27 октября. Таким образом, у него все еще есть шанс выйти на поле в матче Лиги чемпионов с "Барселоной".

- Будем ждать его возвращения. Роналду является символом мирового футбола. В свои 35 Криштиану работает так, как юноша, - отметил главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в интервью пресс-службе УЕФА.

Возвращаясь к Лиге наций, добавим, что Португалия выступает в группе 3 лиги "А". После трех туров она лидирует в своем квартете с семью набранными очками. Столько же в активе у французов, но по дополнительным показателям Роналду и компания опережают "трехцветных". Далее в таблице идут хорваты (три очка) и шведы (ноль очков).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду Пандемия коронавируса COVID-19

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