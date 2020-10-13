Косачев: Авторы провокации с Навальным загнали Евросоюз в тупик

Авторы провокации с Навальным, кто бы это ни был, пока достигли только одного - основательно загнали в тупик Евросоюз.

Выбирая, где поставить запятую в формуле "казнить нельзя помиловать", вчера в Брюсселе отметились, с одной стороны, некими "санкциями" без какого-либо смыслового содержания, но с другой, устами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса завили, что "случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией" (процитирован последний, но и первый говорил о том же).

Теперь будет тем более занимательно следить за тем, как брюссельские бюрократы, на которых европейские политики "с плеча" скинули бремя доказательств и индивидуализации санкций, расставят свои бессмысленные запятые в этом изначально лишённом здравого смысла сценарии.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.