Крашенинников рассказал о новом проекте о Госсовете

Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент РФ. Эти и другие подробности сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект о Госсовете готовится в развитие одобренных гражданами поправок в Конституцию. Документ находится в высокой степени готовности и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заверил Крашениников.

Отвечая на вопрос РИА Новости о главе Госсовета, глава комитета отметил, что это, конечно, будет президент РФ. "Руководитель государства возглавит, а как еще? - сказал он. - Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции".

Он также сообщил, что Госсовет будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит глава государства. Таким образом, итоговое количество членов совета и его окончательный состав, по словам Крашенинникова, будет определять российский лидер.

Также стало известно, что после принятия поправок этот орган будет отличаться от ныне действующего: Госсовет в новом законопроекте получит новые функции и задачи.

Ранее глава комитета заявил, что в данном законопроекте получит развитие принцип единой системы публичной власти. Об этом он говорил в связи с принятием в первом чтении законопроекта о правительстве РФ.