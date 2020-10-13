Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус.

По итогам тестирования на COVID-19 сборной Португалии заболевание было выявлено у лидера команды Криштиану Роналду. По данным издания O Jogo, футболист помещен на карантин.

Известно, что Роналду точно пропустит матч Лиги наций против команды Швеции, который состоится в среду, 14 октября.

Сообщается, что болезнь игрока проходит бессимптомно.

Сам Роналду совсем недавно разместил в Instagram совместную фотографию с партнёрами по сборной Португалии, где они совместно принимают пищу. Пока о других заболевших игроках команды не сообщается.

Роналду прибыл в расположение сборной, игнорируя карантин, который был введен в "Ювентусе". Он самовольно покинул отель, где он и его партнёры должны были провести некоторое время.