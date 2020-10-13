Квартирные воры будут платить компенсации морального вреда

Вор, забравшийся в чужую квартиру и обчистивший ее, причиняет хозяевам не только материальный ущерб, но и тяжелую обиду. Смыть оскорбление можно будет рублем, честно заработанным в тюрьме.

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее правила взыскания с преступников компенсации за нанесенный ими ущерб.

Документ Верховного суда подчеркивает: преступники должны не только вернуть украденное, но и заплатить за обиды.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу пострадавших граждан более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями. При этом компенсации морального вреда назначаются далеко не всегда.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда".

За год с осужденных взыскано в пользу жертв преступления более 5,9 миллиарда рублей

Как говорится в постановлении пленума Верховного суда России, иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом также в случаях, когда в результате преступления вред причинен и личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

"Например: в результате разбоя, кражи с незаконным проникновением в жилище, мошенничества, связанного с разглашением сведений о частной жизни", - сказано в документе.

Нематериальные блага - это не только жизнь и здоровье, но достоинство личности, неприкосновенность жилища и т.п. Так что вор-домушник ломает не только замки. Одновременно он разрушает что-то хрупкое в душе хозяина квартиры. Как жить с ощущением того, что твой дом больше не крепость? Поэтому вор должен не только сидеть, но и платить за обиды.

Конечно, открытым остается вопрос, удастся ли потерпевшему реально получить деньги, имея на руках судебное решение. Ведь часто у преступника, сидящего в тюрьме, нет ни копейки.

Как рассказал советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян, потерпевшие получают реальные денежные средства непосредственно в ходе судебного разбирательства. В тот момент подсудимый заинтересован в возмещении ущерба, чтобы смягчить наказание.

"Также права потерпевших на возмещение ущерба могут быть защищены в случае, если подсудимый имеет достаточные материальные ресурсы, в частности, следователем или судьей предварительно арестованы счета в банке, транспортные средства либо иное имущество, на которое можно обратить взыскание, - говорит Нвер Гаспарян. - В иных случаях потерпевшие могут столкнуться с объективными проблемами при исполнении судебного акта".

То есть многое зависит от того, принял ли вовремя следователь меры.