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13.10.2020 18:31
Рубрика: Власть

Лавров: Если в ЕС не проявят уважения к России, Москва прервет общение

Текст: Юрий Когалов
Россия будет вынуждена прервать общение с Евросоюзом, если там не поймут необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".
Фото: МИД РФ/РИА Новости Фото: МИД РФ/РИА Новости
Фото: МИД РФ/РИА Новости

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - отметил Лавров.

Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС

По его словам, Москве пора перестать ориентироваться на оценки, которые ей дает Запад. "У них нет аршинов, у них есть дюймы, ну сантиметры у нас универсальные​​, но тем не менее, мне кажется, нам надо перестать оглядываться на них", - считает глава МИД РФ. Он обратил внимание на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что "важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС". "Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии", - отметил Лавров.

Что касается инцидента с Алексеем Навальным, то, по словам российского министра, Москва все еще ждет, когда ЕС и Германия выполнят свои обязательства. "Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - напомнил Лавров.

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