Лесной пожар на горе Килиманджаро тушат третьи сутки

На горе Килиманжаро в Танзании продолжают тушить пожар, сообщает BBC. Он вспыхнул днем 11 октября, об этом написали в Twitter-аккаунте организации Tanapa, управляющей национальными парками страны. Огонь распространился на территорию национального парка и был виден на расстоянии десятков километров.
В основном пламя удалось потушить, но работы еще продолжаются. Ликвидировать пожар властям помогают волонтеры и сельские жители. В то же время отмечается, что некоторые туристы совершают восхождение на гору.
Причины ЧП выясняются, но по информации от официального представителя "Танапы" Паскаля Шелутете, возгорание возникло в центре отдыха для альпинистов на одном из склонов горы.
Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij— Tanzania National Parks (@tzparks) October 13, 2020