Лесной пожар на горе Килиманджаро тушат третьи сутки

На горе Килиманжаро в Танзании продолжают тушить пожар, сообщает BBC. Он вспыхнул днем 11 октября, об этом написали в Twitter-аккаунте организации Tanapa, управляющей национальными парками страны. Огонь распространился на территорию национального парка и был виден на расстоянии десятков километров.

В основном пламя удалось потушить, но работы еще продолжаются. Ликвидировать пожар властям помогают волонтеры и сельские жители. В то же время отмечается, что некоторые туристы совершают восхождение на гору.

Причины ЧП выясняются, но по информации от официального представителя "Танапы" Паскаля Шелутете, возгорание возникло в центре отдыха для альпинистов на одном из склонов горы.