Лукашенко посетил рекордсменов по сбору картофеля в Витебской области

Хотя основной урожай "второго хлеба", как частенько именуют картофель в Беларуси, судя по статистике, собирают на личных подворьях, для знакомства с новейшими технологиями его выращивания и хранения Александр Лукашенко совершил 13 октября рабочую поездку в Толочинский район Витебской области, сообщили в пресс-службе его администрации.

Во-первых, по данным экспертов, местный консервный завод с вековой биографией считается одним из старейших предприятий Беларуси. Кроме того, он входит в состав научно-практического центра Академии наук по плодоовощеводству. Кстати, по прогнозам специалистов, в этом году общий урожай картофеля в республике может составить более шести миллионов тонн.

При этом урожайность картофеля, констатируют аграрии, в специализированных хозяйствах значительно выше средних показателей по РБ. Например, на Толочинском консервном заводе она достигает почти 500 ц/га при средней по стране около 300 ц/га.

А площадь сельхозугодий консервного завода составляет более 8 тысяч га, в том числе 6,5 тысяч га - пашни. Причем аграрии занимаются не только выращиванием картофеля, но и зерновых, масличных культур. На 630 га заложен и промышленный плодово-ягодный сад интенсивного типа.

Но все же основной упор на предприятии делают на развитие картофелеводства. Еще пять лет назад здесь запустили в эксплуатацию комплекс хранения картофеля, что позволяет автоматически проводить его предпродажную подготовку. Благодаря этому только за восемь месяцев текущего года выручка от реализации продовольственного картофеля составила 2,643 млн белорусских рублей, а рентабельность продаж достигла почти двадцати процентов. Значительная часть продукции отгружается на экспорт в Союзное государство.

Законы рынка и потребности потребителей заставляют коллектив предприятия постоянно модернизировать производство. Еще до конца года планируется завершить строительство цеха быстрого замораживания, на котором будут изготавливать картофель фри с использованием инновационной технологии.

Его производство в объемах 3,6 тысяч тонн в год, утверждают специалисты, позволит полностью заместить импорт аналогичной продукции в торговле и расширить поставки на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.