Маас: ФРГ заинтересована в "разумных" отношениях с Россией

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия сохраняет принципиальную заинтересованность в хороших отношениях с Россией, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости. Маас подчеркнул, что Берлин нацелен на поддержание добрых взаимоотношений с соседями.

Министр иностранных дел Германии отметил, что дело российского блогера "не меняет географию". "И поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы - страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", - отметил Маас, отвечая на вопрос о возможности заморозки российско-немецких отношений.

Он также подчеркнул, что Германия в прошедшие годы прикладывала немало усилий для поддержания отношений с Россией. По мнению Мааса, одним из подтверждений этого является частота его встреч с главой российского МИД. "Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", - добавил он.