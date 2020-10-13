Новости

Международный форум "Открытые инновации" пройдет в онлайн-формате 09:58
Шарий: Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз 09:57
В Курганской области повысили до 500 тысяч размер льготы на ипотеку 09:56
Роспотребнадзор: Чаще всего вирус оседает в магазинах и в транспорте 09:54
Маас: ФРГ заинтересована в "разумных" отношениях с Россией 09:38
Расстрелявшему людей под Нижним Новгородом проведут посмертную экспертизу 09:32
На Камчатке обнаружены еще два места гибели морских животных 09:29
В Москве потеплеет до +18 градусов 09:18
В Грозном во время боя ликвидированы два бандита 09:13
В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса 09:12
Двое приезжих ранили из пистолета москвича и отобрали 320 тысяч рублей 09:09
Киргизия возобновляет международные денежные переводы по системе SWIFT 09:03
ПФР изменил порядок отражения сведений о страховом стаже медработников 08:55
СМИ: Российский бизнесмен Герман Лиллевяли задержан в США 08:51
Познер предложил штрафовать за отсутствие перчаток и масок в пандемию 08:50
Бизнес Киргизии оценил ущерб от беспорядков в 3,6 процента ВВП 08:47
Читинский педагог пойдет под суд за реабилитацию нацизма 08:32
Разработчики из 45 регионов прислали заявки на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 08:22
Власти Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование 07:40
Найденную в шкафу девочку перевели из реанимации в обычную палату 07:40
Подсчитан уровень тревожности россиян из-за коронавируса 07:29
В Дании из-за коронавируса началось массовое уничтожение норок 07:22
В аэропорту Циндао из-за коронавируса отменено свыше 240 рейсов 06:51
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор 06:46
Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хама 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 09:38
Рубрика: В мире

Маас: ФРГ заинтересована в "разумных" отношениях с Россией

Текст: Юрий Чернов

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия сохраняет принципиальную заинтересованность в хороших отношениях с Россией, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости. Маас подчеркнул, что Берлин нацелен на поддержание добрых взаимоотношений с соседями.

Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального

Министр иностранных дел Германии отметил, что дело российского блогера "не меняет географию". "И поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы - страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", - отметил Маас, отвечая на вопрос о возможности заморозки российско-немецких отношений.

Он также подчеркнул, что Германия в прошедшие годы прикладывала немало усилий для поддержания отношений с Россией. По мнению Мааса, одним из подтверждений этого является частота его встреч с главой российского МИД. "Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", - добавил он.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб