Матч ЦСКА - "Зенит" в Единой лиге перенесен из-за коронавируса

Выявление коронавируса у игроков баскетбольного "Зенита" привели к переносу ряда матчей как в Единой лиге, так и в Евролиге. Ранее руководство Евролиги объявило об отмене двух ближайших матчей питерцев в турнире.

Во вторник уже Единая лига объявила о переносе двух матчей с участием клуба из Санкт-Петербурга.

Пока на неопределенный срок перенесена встреча ЦСКА - "Зенит", а матч "Зенит" - "Калев" состоится 25 октября. В составе эстонского клуба также есть заболевший, из-за чего клуб не выпускают из страны. "Зенит" же находится на карантине.