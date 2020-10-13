Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни

Государство должно обеспечить россиянам минимальный стандарт жизни, независимо от места их проживания. Такую задачу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить в программу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2021 году.

"Я вот, как дятел, пытаюсь все время эту тему продвигать, чтобы был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен", - сказала она во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

Матвиенко также подчеркнула, что программа партии не должна разрастаться до диссертации, она должна быть понятной и доступной для граждан.