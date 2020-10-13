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13.10.2020 17:27
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни

Текст: Айсель Герейханова

Государство должно обеспечить россиянам минимальный стандарт жизни, независимо от места их проживания. Такую задачу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить в программу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2021 году.

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"Я вот, как дятел, пытаюсь все время эту тему продвигать, чтобы был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен", - сказала она во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

Матвиенко также подчеркнула, что программа партии не должна разрастаться до диссертации, она должна быть понятной и доступной для граждан.

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