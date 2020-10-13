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13.10.2020 18:13
Рубрика: Происшествия

Огоньку найдется

В почти 40 процентах регионов продолжает действовать особый противопожарный режим
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
В стране продолжают гореть леса, даже несмотря на то, что в Южной Сибири зимняя погода установилась на неделю раньше обычного. Расслабляться рано. Прогноз МЧС по природным пожарам пока тревожный.

Неизбежная поступь осени пока никак не повлияла на прекращение возгораний в лесах. Наоборот, в этом году леса горят более интенсивно, чем в прошлом году. Во многом виной тому сухая и ветреная погода, которая установилась во многих регионах страны в эти дни. Например, в Воронежской области более двух месяцев не упало ни капли воды. Ровно год назад в точно такой же осенний период по всей стране полыхало всего несколько пожаров. А в нынешнем только за одну прошедшую неделю специальные лесопожарные службы и добровольцы в 27 регионах ликвидировали 170 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более чем 3 тысячи гектаров. А накануне, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, шла борьба с 9 лесными пожарами.

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Сухая подстилка и камыш вспыхивают как порох от одного брошенного окурка или спички. Поэтому в этом году особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на посещение лесов, до сих пор действует в 31 из 85 регионов России. И такая ситуация продлится еще не один день. В подготовленном накануне оперативном прогнозе специалисты МЧС России предупредили об угрозе новых возгораний.

В Воронежской области за два месяца не упало ни капли. И такая сухая погода еще продержится

- В связи с установившейся сухой погодой высокая вероятность роста количества очагов природных пожаров прогнозируется на территории Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, в южных районах Центрального федерального округа, а также северных районах Хабаровского края, - сообщили ученые ВНИИ ГОЧС.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Лесные пожары

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