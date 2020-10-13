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13.10.2020 15:42
Рубрика: Общество

МЧС возобновило санобработку вокзалов и соцбъектов

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России
Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудников МЧС России снова можно увидеть в спецкостюмах и с санитарным оборудованием в руках на улицах российских городов. По всей стране возобновилась санобработка объектов транспорта и социально значимых объектов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сегодня специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" повторно продезинфицировали порядка 40 тысяч квадратных метров внутренних помещений Курского вокзала и порядка 2 тысяч квадратных метров прилегающей к нему территории. В ближайшие дни также запланирована повторная дезинфекция Киевского и Ярославских вокзалов. В течение нескольких недель также пройдет санитарная обработка других вокзальных комплексов Москвы", - сказано в сообщение на сайте МЧС России.

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