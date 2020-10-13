МЧС возобновило санобработку вокзалов и соцбъектов

Сотрудников МЧС России снова можно увидеть в спецкостюмах и с санитарным оборудованием в руках на улицах российских городов. По всей стране возобновилась санобработка объектов транспорта и социально значимых объектов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" повторно продезинфицировали порядка 40 тысяч квадратных метров внутренних помещений Курского вокзала и порядка 2 тысяч квадратных метров прилегающей к нему территории. В ближайшие дни также запланирована повторная дезинфекция Киевского и Ярославских вокзалов. В течение нескольких недель также пройдет санитарная обработка других вокзальных комплексов Москвы", - сказано в сообщение на сайте МЧС России.