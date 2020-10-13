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13.10.2020 09:34
Рубрика: Экономика

МЭА: Стоимость нефти в ближайшие 20 лет будет выше 50 долларов за баррель

Текст: Светлана Ментюкова
Стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше 50 долларов за баррель, а в базовом сценарии к 2025 году она может вырасти до 71 доллара за баррель. Это следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020, передает ТАСС.

МЭА рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии до 2040 года. В базовом сценарии агентство рассматривает оптимистичный вариант, в случае установления контроля над пандемией COVID-19 в 2021 году. Что по мнению аналитиков МЭА, вернет экономику на докризисный уровень.

Фото: iStock
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Если борьба с коронавирусом, и как следствие восстановление экономики, затянется, то, как полагает агентство, цена нефти будет расти и в этом случае, но уже до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов за баррель к 2040 году. "В более радикальном сценарии, в котором человечество ускоряет достижение климатических целей Парижского соглашения, предполагается, что нефть стоит 57 долларов за баррель в 2025 году, но к 2040 году снижается до 53 долларов за баррель", - отмечается в тексте документа.

В докладе МЭА поясняется, что повышению цен в долгосрочной перспективе будет способствовать необходимость поддерживать баланс предложения на рынке. А для стимулирования инвестиций требуется рост цен до 70 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет. "После этого цены стабилизируются в диапазоне 75-85 долларов за баррель", - говорится в прогнозе.

Также МЭА прогнозирует окончание эпохи роста мирового потребления нефти в период до 2030 года. "Эпоха роста мирового спроса на нефть подойдет к концу в течение 10 лет, но форма восстановления экономики является ключевой неопределенностью", - отмечается в докладе. Однако даже по самым благоприятным для нефти сценариям (всего их четыре в докладе), спрос выйдет на плато до 2030 года. Если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн баррелей в сутки.

Самый радикальный сценарий, предложенный агентством, предполагает, что спрос на нефть опустится с 98 млн баррелей в сутки в 2019 году до 65 млн баррелей в сутки к 2030 году, поскольку человечество поставит цель снизить выбросы СО2 до нуля к 2050 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Международное энергетическое агентство (МЭА) Цена на нефть

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