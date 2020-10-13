МЭА: Стоимость нефти в ближайшие 20 лет будет выше 50 долларов за баррель

МЭА рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии до 2040 года. В базовом сценарии агентство рассматривает оптимистичный вариант, в случае установления контроля над пандемией COVID-19 в 2021 году. Что по мнению аналитиков МЭА, вернет экономику на докризисный уровень.

Если борьба с коронавирусом, и как следствие восстановление экономики, затянется, то, как полагает агентство, цена нефти будет расти и в этом случае, но уже до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов за баррель к 2040 году. "В более радикальном сценарии, в котором человечество ускоряет достижение климатических целей Парижского соглашения, предполагается, что нефть стоит 57 долларов за баррель в 2025 году, но к 2040 году снижается до 53 долларов за баррель", - отмечается в тексте документа.

В докладе МЭА поясняется, что повышению цен в долгосрочной перспективе будет способствовать необходимость поддерживать баланс предложения на рынке. А для стимулирования инвестиций требуется рост цен до 70 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет. "После этого цены стабилизируются в диапазоне 75-85 долларов за баррель", - говорится в прогнозе.

Также МЭА прогнозирует окончание эпохи роста мирового потребления нефти в период до 2030 года. "Эпоха роста мирового спроса на нефть подойдет к концу в течение 10 лет, но форма восстановления экономики является ключевой неопределенностью", - отмечается в докладе. Однако даже по самым благоприятным для нефти сценариям (всего их четыре в докладе), спрос выйдет на плато до 2030 года. Если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн баррелей в сутки.

Самый радикальный сценарий, предложенный агентством, предполагает, что спрос на нефть опустится с 98 млн баррелей в сутки в 2019 году до 65 млн баррелей в сутки к 2030 году, поскольку человечество поставит цель снизить выбросы СО2 до нуля к 2050 году.