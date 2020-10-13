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13.10.2020 22:28
Рубрика: Власть

Задать стандарт

"Единая Россия" начала работу над предвыборной программой
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал ключевые направления программы партии к выборам в Госдуму в 2021 году. Во вторник он провел специальное установочное заседание комиссии по этому вопросу.
Дмитрий Медведев заявил, что соавторами предвыборной программы ЕР станут россияне. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев заявил, что соавторами предвыборной программы ЕР станут россияне. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Дмитрий Медведев заявил, что соавторами предвыборной программы ЕР станут россияне. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Гарантировать россиянам минимальный доход, обеспечить их доступным жильем, работой и медициной - с такими предложениями партия планирует выйти к своим избирателям. Медведев подчеркнул, что предвыборная программа ЕР будет по-настоящему народной.

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"Запросы и предложения наших граждан сформировали первичные идеи для будущей программы "Единой России", - сообщил он.

Среди них - поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений. Отдельно Медведев подчеркнул, что ни один россиянин не должен получать доход ниже прожиточного минимума. "Я думаю, что эту дискуссию мы должны продолжить и в ходе подготовки нашей программы", - заявил председатель ЕР.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила прописать в программе партии единый соцстандарт жизни россиян.

"Я вот, как дятел, пытаюсь все время эту тему продвигать, чтобы был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен", - сказала она.

Жилищный вопрос также войдет в новую программу партии. По словам Медведева, жилья в России сейчас строится недостаточно. "Очень важно, чтобы обязательства по обеспечению жильем граждан, повышению качества городской среды были частью нашей программы", - подчеркнул он.

Медведев также призвал за счет государства, используя механизмы обязательного лекарственного страхования, обеспечивать граждан лекарствами по рецептам врача. Кроме того, он поручил в новой программе "Единой России" отразить и новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, укреплению первичного звена, поддержке медиков .

Россияне должны иметь возможность голосовать онлайн, в электронном формате участвовать в обсуждении законопроектов, принимать участие в формировании бюджетной политики, считает Медведев. Все это должно найти свое отражение в партийном документе.

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Отдельно Медведев подчеркнул, что предвыборная программа "Единой России" не должна быть "пережевыванием" действующих законов. "Это не должен быть набор банальностей, а должен быть набор тезисов, которые стреляют, что называется, и доходчиво объясняют, чем мы будем заниматься по ключевым направлениям", - пояснил он.

Председатель ЕР высказался за создание оперативного органа по подготовке предвыборной программы партии, первое обсуждение которой состоится уже в ноябре. В состав президиума комиссии он предложил включить спикеров палат парламента Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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