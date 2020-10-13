Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике

Россия выступает за развитие мирного и взаимовыгодного сотрудничества в Арктике, но государства НАТО настойчиво пытаются ограничить там деятельность страны, создавая прямые угрозы ее национальной безопасности, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он провел первое заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктическом регионе.

Арктика имеет огромное стратегическое значение для России, подчеркнул Медведев. Государство здесь решает несколько задач, связанных с экономическими интересами и национальной безопасностью. Созданная главой государства комиссия призвана придать работе новый импульс.

"Сегодня мы исходим из того, что задачи, поставленные президентом, - сохранить Арктику как территорию мира, как территорию стабильного и взаимовыгодного партнерства - вполне исполнимы", - заявил зампред Совета безопасности.

Интерес к этому краю Земли проявляют как арктические, так и многие неарктические государства. Вторые порой демонстрируют очень большое рвение. "Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе", - отметил Медведев.

Но встречаются примеры совсем обратного поведения. "Отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике, - обратил внимание он. - Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления. Все это, разумеется, создает прямые угрозы нашей национальной безопасности".

"Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе", - пообещал Медведев.