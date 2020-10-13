Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике

Арктика имеет огромное стратегическое значение для России, подчеркнул Медведев. Государство здесь решает несколько задач, связанных с экономическими интересами и национальной безопасностью. Созданная главой государства комиссия призвана придать работе новый импульс.
"Сегодня мы исходим из того, что задачи, поставленные президентом, - сохранить Арктику как территорию мира, как территорию стабильного и взаимовыгодного партнерства - вполне исполнимы", - заявил зампред Совета безопасности.
Интерес к этому краю Земли проявляют как арктические, так и многие неарктические государства. Вторые порой демонстрируют очень большое рвение. "Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе", - отметил Медведев.
Но встречаются примеры совсем обратного поведения. "Отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике, - обратил внимание он. - Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления. Все это, разумеется, создает прямые угрозы нашей национальной безопасности".
"Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе", - пообещал Медведев.