Милош Бикович: Савва Владиславич - опередивший время сербский патриот

Одним из ярких символов российско-сербских отношений, скрепленных многовековыми узами общеславянской культурно-исторической общности наших народов, является уроженец Герцеговины, выдающийся дипломат и сподвижник императора Петра I - Савва Владиславич - Рагузинский (1669 - 1738). При этом в Москве, Белграде и Баня-Луке общественные и политические лидеры призывают к популяризации жизненного пути этого неординарного государственного деятеля, чье служение во благо России и сербской нации должно стать примером для подрастающих поколений.

Владимир Путин награждает Милоша Биковича. Фото: Пресс-служба президента Беларуси

В эксклюзивном интервью "Российской газете" популярный в РФ сербский актер Милош Бикович обратил внимание на то, что "Савва Владиславич опережал свое время, был яркой разносторонней личностью, что позволило ему стать "правой рукой" российского Императора Петра I". "Я считаю крайне важным, чтобы не только в России, но и в Сербии, и в Республике Сербской наш народ знал, кем был их соплеменник и какую значимую роль он играл в момент становления Российской империи, - заявил прославленный деятель культуры. - Пример Саввы Владиславича наглядно демонстрирует исторический вклад сербов в развитие России".

Авторитетный российский балканист Юлия Юдова указывает на то, что "в истории есть немало примеров, когда достойные люди, не получившие славы при жизни, обрели ее после смерти". "В случае с Саввой Владиславичем - Рагузинским все произошло наоборот, - считает она. - Имя блестящего дипломата, сподвижника Петра I, удостоившегося почестей и признания при жизни, в наше время известно лишь узкому кругу людей. Между тем, список его заслуг перед Россией и Сербией так велик, что следовало бы восстановить справедливость и сделать его труд на благо наших стран достоянием большего числа людей. Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в нескольких городах Республики Сербской, Сербии и России, с которыми была связана жизнь Саввы, ему открыты памятники, в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где он похоронен, установлена мемориальная доска".

Между тем декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович напоминает о том, что именно граф Савва Владиславич привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - отметил ученый.

Интересным является и тот факт, что итальянский композитор и скрипач-виртуоз Антонио Вивальди пользовался покровительством и финансовой поддержкой Саввы Владиславича. По данным белградского издания "Вечерние новости", в качестве благодарности за оказываемую помощь музыкальный гений посвятил сербу оперу "Истина в испытании" (1720).

За заслуги перед российским государством Савва Владиславич-Рагузинский был награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Александра Невского, произведён в действительные статские советники. Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

В настоящее время прорабатывается вопрос об основании общественной организации имени Саввы Владиславича - Рагузинского, в исполнительный и попечительский совет которой вошли бы выдающие общественные и политические деятели из Российской Федерации и Республики Сербской.

"Думается, общественная организация имени Саввы Владиславича, создаваемая совместно представителями Республики Сербской и России, смогла бы способствовать дальнейшей популяризации его деятельности, - подчеркивает Юлия Юдова. - Помимо общекультурного значения, связанного с необходимостью сохранения памяти о выдающемся деятеле эпохи величайших преобразований Петра I, работа такого общества имела бы также и политическое значение. Одна из основных идей Саввы Рагузинского была в том, чтобы Россия помогла православным народам Балкан обрести независимость, сохранить свою идентичность в условиях иностранного господства. Всю свою жизнь он, по сути, посвятил развитию связей между нашими народами, основанными на общности происхождения и православной вере. В нынешней международной обстановке, когда продолжается борьба различных мировых держав за Балканы и дружба России с Сербией испытывается на прочность, идея Саввы о сближении с Россией и ее помощи, в частности, сербскому народу остается актуальной. Общественная организация имени Саввы Владиславича могла бы внести свой вклад в укрепление дружественных связей между народами наших стран".

Милош Бикович при этом говорит о важности привлечения к этому проекту креативных и творческих людей, способных обеспечить его успешное развитие. "Много сейчас существует обществ российско-сербской дружбы, от деятельности которых в действительности мало реальной пользы, - констатирует актер. - Сила сосредоточена в людях. В любом случае я полностью поддерживаю эту столь значимую для всех нас инициативу и готов всячески поддерживать ее реализацию, так как, на мой взгляд, это может содействовать укреплению отношений между нашими братскими народами".