Минфин предложил предупреждать о блокировке счетов за две недели

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагается заблаговременно информировать налогоплательщиков о приостановке операций по счетам, говорится в материалах на сайте министерства. По словам министра финансов Антона Силуанова, предупреждать о блокировке счета будут за две недели.

Так, налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов Минфин предлагает предупреждать заранее о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, Минфин предложил в два раза, с 10 до 20 дней, увеличить срок для представления указанных деклараций или расчетов, по истечении которого в случае неуплаты налоговые органы блокируют счета.

Сейчас, если налогоплательщик (а также налоговый агент или плательщик страховых взносов) не исполнил свою обязанность по сдаче необходимых документов, налоговики могут приостановить операции по его банковскому счету. Предупреждения об этой мере законодательством не предусмотрено. Но одновременно установлены правила максимально быстрой разблокировки счетов при устранении нарушений, подчеркивают в Минфине. После вынесения решения об отмене блокировки налоговая инспекция не позднее одного дня должна уведомить об этом банк. Если же названные сроки будут нарушены или операции приостановлены неправомерно, инспекция должна выплатить проценты за дни неправомерной блокировки счетов.

"Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации. Мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие налоговых органов с бизнесом строилось на принципе сотрудничества, а не применения мер наказания, в данном случае, например, блокировки счетов", - цитирует пресс-служба Минфина главу ведомства Антона Силуанова.

Предлагаемым превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения возможных нарушений, указывает Силуанов. "Тут интересы государства и добросовестных налогоплательщиков абсолютно одинаковы. Рассчитываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей соблюдать налоговую дисциплину. Особенно важно, что это позволит минимизировать блокировку счетов в случае возникновения непреднамеренных нарушений", - отметил глава Минфина.