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13.10.2020 12:58
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Введение дистанционного обучения в школах не планируется

Текст: Ксения Колесникова
Никаких планов по введению дистанционного обучения в школах на постоянной основе не обсуждается и не рассматривается. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве также подчеркнули, что по телефону "горячей линии" можно получить самую достоверную информацию о работе школ.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"Единая "горячая линия" Министерства просвещения расширилась новым функционалом - экспертной работой с недостоверной информацией и помощью в борьбе с фейками, - рассказали в ведомстве. - В ряде СМИ, соцмедиа и, прежде всего, родительских чатов на регулярной основе распространяются недостоверные сведения и слухи о работе образовательных организаций, не имеющие ничего общего с реальными мерами. Так, в частности, в последние дни увеличились перепосты сообщений о якобы каких-то голосованиях по теме дистанционного обучения на постоянной основе, также встречались сообщения, призывающие к некоему "голосованию" против несуществующих нормативных правовых актов и проектов".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В ведомстве рассказали, что за последние 24 часа на "горячую линию" об этом поступило более 100 звонков.

Министерство подчеркивает: никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается и не рассматривается. А подобные сообщения - лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности.

"Любые решения всегда общедоступны. Если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц, чьих-то "знакомых", скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Родительские чаты сегодня - важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность граждан вопросами образования. Однако именно там могут зарождаться подобные слухи. Наши эксперты и специалисты "горячей линии" всегда на связи. Наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией".

Министерство призывает родителей пользоваться сайтом edu.gov.ru и сайтами региональных органов управления образованием. Телефон" горячей линии" министерства 8 (800) 200-91-85.

Подобные "горячие линии" по вопросам образования также действуют во всех регионах страны.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19

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