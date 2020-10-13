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13.10.2020 14:14
Рубрика: Экономика

Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов

Текст: Евгений Гайва

Программу обновления парка общественного транспорта стоит преобразовать в отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД), считают в Минтрансе. Финансирование на эти цели в нацпроекте до 2030 года предполагается увеличить.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Минтранс разработал проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. Сейчас министерство проводит работу по включению этой программы уже в виде отдельного федерального проекта в состав нацпроекта БКАД со сроком реализации 2021 - 2023 годы, рассказал заместитель министра транспорта Алексей Семенов на площадке форума "Общественный транспорт 2020" в рамках Недели российского бизнеса.

"С учетом бюджетных ограничений вынуждены пока оставаться в рамках предусмотренных лимитов - 4 млрд рублей средств федерального бюджета в год до 2024 года с привлечением средств лизинга в 6,5 млрд рублей. Планируем увеличить этот объем с 2025 по 2030 гг. до 26,4 млрд рублей в год", - сказал Семенов.

Но и этих средств может быть недостаточно. Сейчас только заявки тех регионов, которые проходят по всем условиям участия в программе, набираются на общую сумму в 53 млрд рублей на 2020 год и более 60 млрд рублей на 2021 год, уточнил он.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В целом на финансовое обеспечение нового федпроекта с учетом средств консолидированных бюджетов регионов и внебюджетных источников планируется предусмотреть до 2030 года 620 млрд рублей, сказал Семенов.

В рамках федпроекта планируется решить задачи как по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта, так и по модернизации инфраструктуры, прежде всего для трамваем и троллейбусов. Также будет внедряться новая модель управления городским транспортом.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс

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