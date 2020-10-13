Минздрав расширил перечень лиц на вакцинацию от гриппа в рамках нацкалендаря

Минздрав расширил перечень лиц, подлежащих вакцинации от гриппа в рамках национального календаря. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Теперь прививка полагается также работникам организаций соцобслуживания населения, многофункциональных центров, правоохранительных органов. Помимо них в список вошли работники сферы услуг, граждане, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу России, а также государственные гражданские и муниципальные служащие.

Как пояснили в Минздраве, эти категории занятого населения входят в группу повышенного риска инфицирования гриппом из-за того, что им приходится контактировать с большим количеством людей.

Ранее бесплатной вакцинацией от гриппа в рамках национального календаря прививок были обеспечены только дети с 6 месяцев и до выпускного класса школы, студенты, призывники, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, лица с хроническими заболеваниями и граждане старше 60 лет.

В ведомстве напомнили, что прививка от гриппа делается за счет средств федерального бюджета и исключительно на добровольной основе. В сообщении пресс-службы Минздрава говорится, что реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

По информации Роспотребнадзора, сегодня прививку от гриппа сделали уже свыше 34,6 млн россиян, что составляет 23,6% от населения страны.