Минздрав разрешил клинические исследования вакцины на гражданах от 60 лет

Вакцину "Спутник V" исследуют на добровольцах старшего возраста, сообщили в Минздраве.

Разрешение на проведение новых клинических испытаний выдано во вторник, 13 октября. Они пройдут на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, в них примут участие 110 добровольцев-пенсионеров.

"Спутник V" разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, которая подтвердила свою эффективность и безопасность. Сегодня она разрешена к применению для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, о чем написано в инструкции к ней.

Сама вакцина - векторная на основе аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Она уже запущена в гражданский оборот и сегодня ей прививают граждан из группы риска - врачей и учителей.