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13.10.2020 18:16
Рубрика: Экономика

Минздрав разрешил клинические исследования вакцины на гражданах от 60 лет

Текст: Елена Манукиян
Вакцину "Спутник V" исследуют на добровольцах старшего возраста, сообщили в Минздраве.

Разрешение на проведение новых клинических испытаний выдано во вторник, 13 октября. Они пройдут на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, в них примут участие 110 добровольцев-пенсионеров.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года

"Спутник V" разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, которая подтвердила свою эффективность и безопасность. Сегодня она разрешена к применению для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, о чем написано в инструкции к ней.

Сама вакцина - векторная на основе аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Она уже запущена в гражданский оборот и сегодня ей прививают граждан из группы риска - врачей и учителей.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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