Урожай этого года превысит прошлогодний. Уже собрано более 126 миллионов тонн зерна. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил аграриев за труд и гарантию продовольственной безопасности России. Российский агропромышленный комплекс успешно развивается все последние годы, не помешала этому и пандемия коронавируса. Михаил Мишустин привел данные: за восемь месяцев этого года производство продукции сельского хозяйства увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы производства растут по многим направлениям. Например, прирост урожая в теплицах будет почти на 20 процентов выше, чем в прошлом году.

- Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы распространения коронавируса, - констатировал глава правительства. - По факту решена задача продовольственной безопасности, и сейчас ведем работу по укреплению нашей продовольственной независимости. Развиваем импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции.

"Мы продолжаем закладывать фундамент комплексного развития сельских территорий", - отметил Михаил Мишустин. Уже свыше 20 тысяч человек в 81 регионе страны воспользовались новой программой льготной сельской ипотеки. "Будем и дальше развивать социальную инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые создают современный агропром, жили в нормальных условиях", - заверил премьер-министр.

Доклад о предварительных итогах осенней уборочной кампании министерство сельского хозяйства представило на заседании правительства. Оставалось обмолотить зерновые с восьми процентов посевных площадей, а урожай уже превышал прошлогодние показатели.

- Более 126 миллионов тонн. Это позволяет не только обеспечить наши собственные потребности, но и наращивать экспорт, - подчеркнул глава кабмина.

Государство нацелено и дальше оказывать поддержку сельхозпроизводителям

Темпы уборки и показатели урожайности в этом году существенно превышают уровень прошлых лет, заявил глава минсельхоза Дмитрий Патрушев. В ведомстве рассчитывают получить только пшеницы не менее 82 миллионов тонн. Это на 7,5 миллиона больше, чем годом ранее. По другим видам продукции тоже ожидаются хорошие показатели: картофеля - около 22 миллионов тонн, масличных культур - до 21,5 миллиона, урожай овощей превысит 14 миллионов тонн.

- Таким образом, планируемый объем урожая позволит исполнить все установленные госпрограммой целевые показатели по продукции растениеводства, - уверен Патрушев. - За счет этого будут обеспечены внутренние потребности нашей страны и реализован экспортный потенциал АПК.

Одновременно со сбором урожая в полях ведется озимый сев. Всего под него запланировано 19,2 миллиона гектаров полей. "Для проведения осенних полевых работ наши аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами, - заверил министр сельского хозяйства. - К севу озимых культур было подготовлено более 4 миллионов тонн семян, что полностью покрывает потребности".

В минсельхозе согласны, что год выдается успешным за счет господдержки. Только на прямую финансовую помощь в регионы в конце прошлого года перевели 100,8 миллиарда рублей.

20 тысяч человек уже воспользовались новой программой льготной сельской ипотеки в России

Сейчас, в период сезонных полевых работ, аграриям необходимо оперативно пополнять оборотные средства. Самым эффективным механизмом для этого считается кредитование.

По состоянию на конец сентября под полевые работы выдано 462,4 миллиарда рублей. Это на 22,5 процента выше уровня прошлого года.