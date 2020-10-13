Мишустин ужесточил ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Премьер-министр Михаил Мишустин включил шпалы из древесины хвойных пород в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Такое решение было принято, поскольку недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы, что позволяло им избегать ответственности за незаконные схемы экспорта.

Теперь незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород будет попадать под статью 226.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет за контрабанду в крупном размере. Для лесоматериалов это более 100 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин попросил правительство проработать новые подходы для борьбы с незаконной вырубкой леса. Он в том числе поручил с 2022 года ввести полный запрет на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.