Мишустин ужесточил ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Новости

Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары" 11:29
Оперштаб: В Москве зафиксирован новый рекорд случаев COVID-19 с середины мая 11:12
Дмитрий Сибирцев покинул пост директора "Новой Оперы" 10:59
Курганские вузы перейдут на дистанционное обучение 10:57
В Москве 100 тыс. пассажиров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 10:53
Пенсионер из Сибири перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ 10:50
Движение без ограничений пустят по Электрозаводскому мосту до конца года 10:45
В Москве отреставрируют самое старое трамвайное депо 10:39
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю 10:38
В Госсовете Крыма одобрили продажу акций "Массандры" до конца года 10:22
В Боткинской больнице заменят лифты и системы безопасности 10:20
Крымские поезда начнут курсировать до Перми, Омска и Тюмени 10:19
Международный форум "Открытые инновации" пройдет в онлайн-формате 09:58
Шарий: Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз 09:57
В Курганской области повысили до 500 тысяч размер льготы на ипотеку 09:56
Роспотребнадзор: Чаще всего вирус оседает в магазинах и в транспорте 09:54
Маас: ФРГ заинтересована в "разумных" отношениях с Россией 09:38
Расстрелявшему людей под Нижним Новгородом проведут посмертную экспертизу 09:32
На Камчатке обнаружены еще два места гибели морских животных 09:29
В Москве потеплеет до +18 градусов 09:18
В Грозном во время боя ликвидированы два бандита 09:13
В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса 09:12
Двое приезжих ранили из пистолета москвича и отобрали 320 тысяч рублей 09:09
Киргизия возобновляет международные денежные переводы по системе SWIFT 09:03
ПФР изменил порядок отражения сведений о страховом стаже медработников 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 10:40
Рубрика: Власть

Мишустин ужесточил ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин включил шпалы из древесины хвойных пород в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Такое решение было принято, поскольку недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы, что позволяло им избегать ответственности за незаконные схемы экспорта.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин рассказал, как в России ограничат незаконный экспорт леса

Теперь незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород будет попадать под статью 226.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет за контрабанду в крупном размере. Для лесоматериалов это более 100 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин попросил правительство проработать новые подходы для борьбы с незаконной вырубкой леса. Он в том числе поручил с 2022 года ввести полный запрет на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия