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13.10.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России по футболу пробилась на чемпионат Европы

Текст: Максим Домчев
Молодежная сборная России по футболу гарантировала себе первое место в группе в квалификации чемпионата Европы по футболу 2021 года.

В заключительном матче отборочного турнира команда Михаила Галактионова на выезде встречалась со своими сверстниками из Латвии. В случае победы сборная России гарантировала себе первое место в отборочной группе, а с ним и путевку в финальную стадию чемпионата Европы.

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Россияне смогли открыть счет уже в первом тайме. Отличился Константин Кучаев. А после перерыва наша команда быстро лишила соперников шансов на спасение. Роман Евгеньев и Даниил Лесовой упрочили лидерство, а четвертый гол записал на свой счет Александр Ломовицкий. В компенсированное время матча Кристерс Лусиньш сумел распечатать ворота Александра Максименко.

Сборная России набрала 23 очка и стала недосягаемой для сборной Польши. Россияне завоевали путевку на чемпионат Европы впервые с 2013 года. Всего же россияне в четвертый раз сумели преодолеть квалификацию ЧЕ.

Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта 2021 года. Плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал пройдет в Любляне.

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