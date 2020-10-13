Мурашко оценил готовность инфекционных служб России к пандемии

Модели угроз и ориентации инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись при пандемии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на международной конференции в РАНХиГС.

Он подчеркнул, что исторически в России существовала инфекционная служба, и вокруг нее формировались все остальные ресурсы. "Инфекционная служба была представлена и стационарной частью, кабинетами инфекциониста в амбулаторно-поликлинических организациях, и лабораториями. Но, конечно, все просчитать невозможно, сегодня мы делаем выводы, по каким направлениям нам следует двигаться", - сказал министр.

По словам Мурашко, в России был использован локдаун, который как раз позволил выиграть дополнительное время, закрыть границы и развернуться всей системе здравоохранения.

В первую очередь, пришлось столкнуться с вопросами перевода коечной сети для больных COVID-19, но также необходимо было сохранить медпомощь для остальных категорий пациентов: больных сахарным диабетом, граждан, находящихся на гемодиализе, с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, следует из его слов..

Он также отметил, что сохранить стабильную работу медицинской системы вначале пандемии помогло тотальное страховое покрытие. "Все граждане России застрахованы в системе медицинского страхования, что позволяет обеспечить бесплатную медпомощь и общий доступ к медицинским ресурсам", - подытожил Мурашко.