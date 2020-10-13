Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус

В России уже существуют более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности: как детекции самого возбудителя, антигена, так и детекции непосредственно антител, вырабатываемых в организме", - сказал Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

По его словам, перепрофилирование производственных мощностей, обеспечение регуляторного зеленого коридора позволило в короткий промежуток времени нарастить мощности по производству тест-систем, а также необходимой фармпродукции.

Министр подчеркнул, что массовый спрос на одинаковые лекарства мог привести к их дефициту, к тому же требовались новые препараты от коронавируса, их нужно было быстро вывести на рынок.

"Грамотная регуляторика позволила в очень короткий промежуток выпустить такие лекарства в гражданский оборот. Одновременно были запущены мобильные приложения для пациентов для того, чтобы контролировать действие этих лекарств", - отметил Мурашко.