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13.10.2020 13:11
Рубрика: Общество

Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус

Текст: Елена Манукиян

В России уже существуют более 120 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности: как детекции самого возбудителя, антигена, так и детекции непосредственно антител, вырабатываемых в организме", - сказал Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

По его словам, перепрофилирование производственных мощностей, обеспечение регуляторного зеленого коридора позволило в короткий промежуток времени нарастить мощности по производству тест-систем, а также необходимой фармпродукции.

Министр подчеркнул, что массовый спрос на одинаковые лекарства мог привести к их дефициту, к тому же требовались новые препараты от коронавируса, их нужно было быстро вывести на рынок.

"Грамотная регуляторика позволила в очень короткий промежуток выпустить такие лекарства в гражданский оборот. Одновременно были запущены мобильные приложения для пациентов для того, чтобы контролировать действие этих лекарств", - отметил Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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