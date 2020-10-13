МВФ улучшил прогноз по российской экономике

Российская экономика по итогам 2020 года может снизиться на 4,1%, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, МВФ заметно улучшил ожидания по российскому ВВП - в летней версии прогноза говорилось о снижении на 6,6%.

При этом МВФ по-прежнему прогнозирует глубокую мировую рецессию в 2020 году. Мировой ВВП снизится на 4,4%, что на 0,8 процентных пункта выше обновленной июньской оценки, говорится в сообщении фонда. "Это повышение связано с несколько менее плачевными результатами во втором квартале, а также с признаками более активного восстановления в третьем квартале, и частично нейтрализуется снижением показателей в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Прогнозируется, что в 2021 году рост восстановится до 5,2%, что на -0,2 процентных пункта ниже нашего июньского прогноза", - отмечают в МВФ. Российский ВВП, по мнению аналитиков фонда, поднимется в 2021 году на 2,8%.

Обновленный прогноз МВФ по снижению российской экономики теперь в целом находится на одном уровне с ожиданиями российских властей. Так, по прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП в 2020 году составит 3,9%, Банка России - "ближе к 4,5%".