На кадастровую оценку должны влиять экология и социальные факторы

Новости

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России 01:27
СМИ: Бабушка нижегородского стрелка успешно прооперирована 01:17
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом 00:58
Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19 00:11
ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер 00:05
В Госдуме предложили преподавать в школе историю отечественного спорта 00:00
Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста 12.10.2020
"Динамо" без перенесшего операцию Владимира Крикунова обыграло СКА 12.10.2020
На Украине завели очередное дело против Порошенко 12.10.2020
В России появится система защиты от новых инфекций 12.10.2020
СК закончил работу по уголовным делам пособников террористов 12.10.2020
В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента 12.10.2020
В РФПИ оценили сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ и за рубежом 12.10.2020
Москалькова поддержала повышение молодежного возраста до 35 лет 12.10.2020
Россияне увидят противостояние Марса 12.10.2020
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 12.10.2020
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 12.10.2020
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 12.10.2020
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 12.10.2020
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 12.10.2020
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 12.10.2020
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 12.10.2020
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 12.10.2020
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 12.10.2020
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 12.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 02:01
Рубрика: Экономика

На кадастровую оценку должны влиять экология и социальные факторы

Текст: Марина Трубилина
С 13 октября вступает в силу приказ Росреестра об утверждении порядка формирования и предоставления перечней объектов недвижимости для определения кадастровой стоимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно приказу Росреестра, перечни могут быть нескольких видов. Например, списки объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке; перечни вновь учтенных или ранее учтенных в ЕГРН объектов, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения, а также аналогичные перечни объектов, в сведения ЕГРН о которых были внесены изменения в период с года проведения кадастровой оценки до даты применения кадастровой стоимости.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как получить кадастровое дело из архива

Порядком устанавливаются основания и сроки формирования и предоставления каждого перечня, объекты, подлежащие включению в них, а также состав сведений об этой недвижимости. Определен порядок формирования и удостоверения перечней.

Другим приказом Росреестра, также вступающим в силу с 13 октября, вводятся критерии соответствия проекта отчета об определении кадастровой стоимости методическим указаниям о государственной кадастровой оценке. Среди них - наличие обоснования выбора подходов и методов, использованных для определения кадастровой стоимости, согласованность результатов, полученных при применении различных подходов к оценке.

В рыночной информации, использованной при определении стоимости не должно быть сведений о событиях, произошедших после определения этой стоимости. Должна быть проанализирована информация, не относящаяся непосредственно к недвижимости, но влияющая на ее стоимость (например, экономические, социальные или экологические факторы).

Утверждения порядка формирования перечней и критериев соответствия отчетов связано с внесением минувшим летом изменений в закон "О государственной кадастровой оценке". Законом предусматривается осуществление постоянного, непрерывного наблюдения госнадзора за проведением кадастровой оценки.

Государственная кадастровая оценка земельных участков должна быть проведена во всех регионах РФ в 2022 году, а в 2023 году должна быть сделана государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест.

Экономика Недвижимость Экономика Недвижимость Земля Власть Право Правительство Росреестр

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
В России появится система защиты от новых инфекций
Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября