На кадастровую оценку должны влиять экология и социальные факторы

С 13 октября вступает в силу приказ Росреестра об утверждении порядка формирования и предоставления перечней объектов недвижимости для определения кадастровой стоимости.

Согласно приказу Росреестра, перечни могут быть нескольких видов. Например, списки объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке; перечни вновь учтенных или ранее учтенных в ЕГРН объектов, в сведения ЕГРН о которых внесены изменения, а также аналогичные перечни объектов, в сведения ЕГРН о которых были внесены изменения в период с года проведения кадастровой оценки до даты применения кадастровой стоимости.

Порядком устанавливаются основания и сроки формирования и предоставления каждого перечня, объекты, подлежащие включению в них, а также состав сведений об этой недвижимости. Определен порядок формирования и удостоверения перечней.

Другим приказом Росреестра, также вступающим в силу с 13 октября, вводятся критерии соответствия проекта отчета об определении кадастровой стоимости методическим указаниям о государственной кадастровой оценке. Среди них - наличие обоснования выбора подходов и методов, использованных для определения кадастровой стоимости, согласованность результатов, полученных при применении различных подходов к оценке.

В рыночной информации, использованной при определении стоимости не должно быть сведений о событиях, произошедших после определения этой стоимости. Должна быть проанализирована информация, не относящаяся непосредственно к недвижимости, но влияющая на ее стоимость (например, экономические, социальные или экологические факторы).

Утверждения порядка формирования перечней и критериев соответствия отчетов связано с внесением минувшим летом изменений в закон "О государственной кадастровой оценке". Законом предусматривается осуществление постоянного, непрерывного наблюдения госнадзора за проведением кадастровой оценки.

Государственная кадастровая оценка земельных участков должна быть проведена во всех регионах РФ в 2022 году, а в 2023 году должна быть сделана государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест.