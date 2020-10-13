На новые iPhone 12 можно посмотреть уже сейчас. Вот как они выглядят

Инсайдер Эван Бласс в своем блоге в Twitter опубликовал качественные изображения новых смартфонов линейки iPhone 12.

На рендерах, похожих на офицальные, можно увидеть плоские боковые грани, двойную камеру у iPhone 12 и тройную со сканером LiDAR - у линейки iPhone 12 Pro.

Также Бласс рассекретил данные о цветовых решениях. Базовый iPhone 12 будет доступен в корпусе черного, голубого, зеленого, красного и белого цветов, Pro-версии - в синем, золотом, графитовом и серебристом.

Еще одна фотоутечка посвящена колонке HomePod mini. Она будет напоминать сетчатый шарик черного цвета.

Напомним, что официальная презентация, на которой покажут новые iPhone 12 и другие гаджеты, состоится 13 октября в 20 часов по московскому времени.