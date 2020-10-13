Продолжается дискуссия о поправках в закон об обязательном медицинском страховании (326-ФЗ) - они были внесены в Государственную Думу 29 сентября. И хотя речь идет, казалось бы, о сугубо экономических вещах - тарифах, изменении финансирования, ясно, что по факту предлагается реорганизация всей системы ОМС. Значит, предлагаемые изменения касаются не только игроков рынка - Федерального и территориальных фондов медицинского страхования, страховых медицинских компаний, государственных медучреждений и частных клиник, но и всех, для кого вся эта система предназначена - то есть пациентов. Все изменения, которые делаются, должны быть направлены на одно - чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее. Что предлагается и какие изменения ждут пациентов, - "РГ" выслушала мнения всех сторон.

Все изменения, которые делаются, должны быть направлены на то, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее. Фото: Сергей Михеев/РГ

За

Как поясняла глава ФФОМС Елена Чернякова, во-первых, предлагается финансировать федеральные медицинские центры напрямую из федерального фонда ОМС - для этого в его бюджете обособляется отдельный сегмент для обеспечения работы по ОМС федеральных медцентров. "Мы, условно говоря, выделяем 86-й "регион" - федеральные клиники. Это позволит им быть головными учреждениями, заниматься передовыми разработками, но и обеспечит возможность гражданам, которые нуждаются в высокотехнологичной, зачастую уникальной медицинской помощи, получать ее, и это будет бесплатно для регионов", - рассказала глава ФФОМС.

Второе нововведение - заявительный (а не уведомительный, как сейчас) порядок включения медорганизаций, участвующих в системе ОМС. Заявки должны отправляться в территориальный фонд ОМС, где работает или планирует работать клиника по программе ОМС.

Третье новшество касается страховщиков. Контрольные функции у страховых компаний предлагается забрать и передать фонду. Обеспечивать защиту прав пациентов, информировать их, готовить иски к медорганизациям по конфликтным ситуациям также предлагается не страховщикам, а терфондам.

Предлагается сократить бюджет СМО на ведение дел - с 1-2% до 0,5-1% от суммы средств, поступивших в страховую медорганизацию. Соответственно, это приведет и к сокращению бюджета СМО на ведение дел - с нынешних 1-2% до 0,5-1% от всех средств, поступающих в страховую организацию.

Четвертое нововведение касается системы получения медицинской помощи не по месту регистрации, а в другом регионе. Сейчас территориальные фонды ОМС выставляют друг другу счета за таких больных, и при проведении взаимных расчетов возникает много проблем - в разных регионах до сих пор существуют разные тарифы на оказание аналогичных видов медпомощи, и несостыковки тут обычное дело. В законопроекте предлагается планировать объемы медпомощи жителям одного региона в медорганизациях другого.

Наконец, еще одно важное изменение касается структуры тарифа на оказание медицинской помощи. Сейчас тариф состоит из жестко оговоренных статей: оплата труда медиков, закупка лекарств, проведение лабораторных исследований, оплата коммунальных услуг. Например, приобрести новое оборудование за счет тарифа клиника не может. Елена Чернякова отмечала, что такая жесткая конструкция сохранилась только в системе ОМС, и нужно переходить к более гибкой системе расходов внутри тарифа, заодно расширив предел закупок медоборудования за счет ОМС до 300 тысяч рублей.

Против

Строго говоря, однозначно "против" выступают против поправок сейчас страховые медицинские организации - для них их принятие законопроекта оборачивается прямыми денежными потерями. При этом в пациентских организациях, оставляя за скобками вопрос перераспределения денежных средств, задаются главным вопросом: что изменения несут пациентам? И предупреждают о возможных рисках. Во-первых, могут быть ограничены права пациентов на выбор места лечения, следовательно, могут пойти судебные дела, связанные с отказом федеральных клиник принимать больных из регионов. Во-вторых, непонятно, как будет организовано оказание сложной медпомощи в ведущих медцентрах, если перестанет работать система направлений, выдаваемых по месту жительства (если предлагается вернуться к системе "квот", стоит вспомнить, насколько она была непрозрачной). В-третьих, если будет ограничен контроль со стороны страховых медорганизаций за медпомощью в федеральных центрах, нужна равноценная замена такого контроля. В-четвертых, частные клиники видят ограничение своего доступа к работе по ОМС (нарушается конкуренция), пациенты теряют возможность пользоваться этим сегментом службы здоровья бесплатно.

Кроме того, пока нет четкого понимания, что является источником финансирования работы по ОМС в федеральных центрах - дополнительный трансферт из федерального бюджета или субвенции, положенные регионам.

"Пять лет нас приучали к тому, что система защиты прав пациентов работает в страховых организациях. Все эти годы под эгидой ФФОМС последовательно выстраивалась эта система: сначала телефонные консультации, возможность обратиться с жалобой, помощь при конфликтах, неполучении лекарств и так далее, - говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Потом появился институт страховых представителей с возможностью проведения полноценной экспертизы качества полученного лечения. Сейчас эту структуру предлагается разрушить. Это беспокоит. Страховые организации работали независимо - Фонд ОМС подчиняется минздраву, в ведении министерства и федеральные центры. Как в таких условиях фонд, который будет финансировать медцентры, сможет обеспечить и контроль с учетом интересов пациентов?

Второй момент, который не может не волновать. Федеральные учреждения, возможно, получат напрямую дополнительное финансирование, но и жесткие лимиты на оказание помощи. Возможно, это плюс. Но когда будут исчерпаны лимиты? Пока нет информации, каким будет источник дополнительного финансирования, если лимит будет исчерпан. Как будут выстраиваться отношения регионов, направляющих сложных пациентов на лечение в федеральные клиники? Ответа тоже пока нет".

В "Движении против рака" считают, что из-за новых поправок вся система контроля качества медицинской помощи по ОМС, по сути, может быть разрушена. Пациенты будут лишены права на независимую оценку качества лечения, а само качество оказания медицинской помощи из-за отсутствия полноценного контроля будет неизменно снижаться.

ФОМС наделяется одновременно функцией исполнителя и контролера своей же деятельности. По сути являясь регулятором, утверждая нормативные акты по контролю в системе ОМС, ФОМС планирует сам осуществлять функции экспертной деятельности.

"Совершенно очевидно, что осуществление экспертизы медицинской помощи, оказанной гражданам в федеральных институтах, чиновниками Федерального фонда (ФОМС) будет пустой формальностью, а не подлинно независимой экспертизой", - говорит Николай Дронов, председатель координационного совета "Движение против рака".

О недофинансированности ОМС и дефицитности территориальных программ говорится постоянно: об этом заявляли и в Счетной палате РФ, и в Госдуме, и в профсоюзе медработников, и региональные власти, и территориальные фонды ОМС. Медицинская помощь, бесплатная по полису ОМС для больного, на самом деле обходится дорого, тем более если это качественная диагностика и лечение, соответствующее современному уровню развития медицины. Можно предположить, что предлагаемые нововведения позволят перенаправить финансовые потоки и, возможно, включить режим экономии.

Удастся ли сохранить при этом доступность бесплатной медицины и ее уровень хотя бы на текущих позициях - единого мнения у экспертов нет.