Новости

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России 01:27
СМИ: Бабушка нижегородского стрелка успешно прооперирована 01:17
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом 00:58
Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19 00:11
ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер 00:05
В Госдуме предложили преподавать в школе историю отечественного спорта 00:00
Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста 12.10.2020
"Динамо" без перенесшего операцию Владимира Крикунова обыграло СКА 12.10.2020
На Украине завели очередное дело против Порошенко 12.10.2020
В России появится система защиты от новых инфекций 12.10.2020
СК закончил работу по уголовным делам пособников террористов 12.10.2020
В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента 12.10.2020
В РФПИ оценили сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ и за рубежом 12.10.2020
Москалькова поддержала повышение молодежного возраста до 35 лет 12.10.2020
Россияне увидят противостояние Марса 12.10.2020
Российские сериалы и телешоу попали в престижный международный рейтинг 12.10.2020
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность 12.10.2020
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге 12.10.2020
Росреестр за неделю обработал более полумиллиона заявлений 12.10.2020
В конкурсе "CASE-IN" победили школьники из Кемерова, Самары и Мордовии 12.10.2020
В Госдуме проконтролируют подготовку нормативных актов 12.10.2020
Матвиенко призвала соблюдать перемирие в Нагорном Карабахе 12.10.2020
Информационные системы не готовы к проведению онлайн-собраний жильцов 12.10.2020
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте 12.10.2020
Ленинградский вокзал проверили на предмет соблюдения противоковидных мер 12.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 01:27
Рубрика: Общество

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не раньше, чем следующей весной начнет снижаться заболеваемость коронавирусом в России. По мнению замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, число новых случаев COVID-19 в России, скорее всего, уменьшится и достигнет летних показателей к февралю-марту 2021 года. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: AP
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса

Как считает ученый, пока заболеваемость будет только нарастать. По его мнению, еще даже не завершилась первая волна заболеваемости коронавирусом. Продлится сезонный рост заболеваемости примерно три недели и все это время в России будут сохраняться текущие показатели. После этого прироста заболевших уже не будет, наоборот начнется их сокращение и стабилизация ситуации.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. По мнению ученого, переболели около одного процента населения, но процесс может затянуться, если россияне не будут соблюдать меры безопасности.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
В России появится система защиты от новых инфекций
Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Лавров: Затягивать возобновление переговоров по Карабаху нельзя
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19