Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Не раньше, чем следующей весной начнет снижаться заболеваемость коронавирусом в России. По мнению замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, число новых случаев COVID-19 в России, скорее всего, уменьшится и достигнет летних показателей к февралю-марту 2021 года. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24".

Как считает ученый, пока заболеваемость будет только нарастать. По его мнению, еще даже не завершилась первая волна заболеваемости коронавирусом. Продлится сезонный рост заболеваемости примерно три недели и все это время в России будут сохраняться текущие показатели. После этого прироста заболевших уже не будет, наоборот начнется их сокращение и стабилизация ситуации.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. По мнению ученого, переболели около одного процента населения, но процесс может затянуться, если россияне не будут соблюдать меры безопасности.