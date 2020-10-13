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Не помогает ничего. Странная ошибка поразила смартфоны на Android

Текст:   Антон Благовещенский
13.10.2020,  
17:46
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Android-смартфонов массово столкнулись в минувший понедельник, 12 октября, со странной ошибкой: устройства отображали неправильное время.

Фото: istock

Исправить ее было невозможно - не помогали ни перезагрузка, ни выключение смартфонов. В некоторых случаях избавиться от проблемы можно было, включив и выключив авиарежим или же отключив автоматическое синхронизирование даты и времени, пишет Gizmochina.

Пять признаков того, что смартфон пора менять на новый

Сбой в работе Android-смартфонов наблюдался в Китае, причем пострадали владельцы устройств разных брендов, уточняет издание. Многие пользователи не могли использовать смартфоны в качестве билетов на общественный транспорт из-за несовпадения времени. При этом девайсы на базе iOS сбой не затронул.

О причине инцидента на сегодняшний день ничего не известно.

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