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13.10.2020 14:09
Рубрика: Власть

Новая редакция закона о правительстве прошла первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о правительстве, который был инициирован главой государства в целях законодательного оформления новых норм Конституции. Документ направлен на формирование единой системы публичной власти - эффективной и ответственной, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подавляющее большинство граждан ранее одобрило изменения в Основном Законе в ходе общероссийского голосования по Конституции, напомнил журналистам глава нижней палаты. В новой редакции закона о правительстве, подчеркнул он, закрепляются новые конституционные полномочия парламента по формированию правительства. А именно, председатель кабмина, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока) будут назначаться президентом на должность после того, как их утвердит нижняя палата.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны, - уверен Володин. - Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения". Изменения, по его словам, положительно скажутся на качестве власти.

Что касается "силового блока" (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит непосредственно президент), то для него процедура несколько другая. Глава государства вносит представления по кандидатурам, а сенаторы проводят консультации и информируют его в письменной форме о результатах.

В целом же формирование правительства меняется "кардинальным образом", подчеркнул председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента при рассмотрении пакета законопроектов по Конституции). При прохождении "через парламент" кандидат расскажет законодателями, как "он собирается работать, решать вопросы, касающиеся конкретного министерства", отметил Крашенинников. И в зависимости от его доклада будет приниматься решение, добавил он.

"Поскольку кандидатуру министра утверждает Госдума, то часть ответственности она берет на себя, - резюмировал глава комитета. - В результате изменений выиграет в первую очередь общество".

Представитель "Справедливой России" Олег Шеин спросил у докладчика, хватит ли Госдуме недели на рассмотрение кандидатур министров (такой срок указан в проекте). Ведь обычно речь идет сразу о нескольких кандидатах, отметил он. "В течение недели и комитеты, и фракции способны принять решение, - ответил Крашенинников. - А если вы беспокоитесь об отпусках, то да - нас из них для этого вызовут".

Для консультаций в Совфеде по "силовым" кандидатурам, кстати, в законопроекте пока тоже прописан недельный срок. И вот тут возможны изменения - сенаторам могут дать больше времени, не исключил поправок Крашенинников.

В новой редакции закона о правительстве также предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, сообщил также он. Для этого подробно прописываются действия на тот случай, если Госдума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров. Например, если нижняя палата парламента три раза отклонит кандидатуры вице-премьеров и министров, то глава государства сможет назначить тех, кого ему представит премьер - то есть без утверждения парламентом. Кроме того, президент сможет отправить премьер-министра в отставку без роспуска всего кабмина, подчеркнул Крашенинников.

В законопроекте о правительстве, кроме того, будут прописаны новые полномочия кабмина - в первую очередь в социальной сфере. Также закрепляется положение о том, что правительство России входит в единую систему публичной власти. Эта норма, по словам главы комитета, получит развитие в новом законопроекте о Госсовете, который будет внесен в ближайшее время.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя поделилась мнением, что президентская власть в результате принятия закона усилится, и поинтересовалась, "не будет ли это нарушением принципа разделения властей?". Павел Крашенинников в ответ подчеркнул, что этот принцип "как был, так и остается". "Руководитель страны у нас президент", - напомнил парламентарий. Благодаря новому закону, продолжил он "появляются новые процедуры для назначения членов кабмина, что никакую тень на плетень не наводит". "Это важная для избирателей история, которая позволит эффективнее рассматривать кандидатуры", - акцентировал Крашенинников.

Новая редакция закона о кабмине отвечает на запрос общества на крепкую устойчивую государственную власть во главе с президентом, заявил, выступая от "Единой России", депутат Даниил Бессарабов. Документ вследствие принятия позволит укрепить вертикаль власти. При этом усиление роли парламента, по его словам, необходимо для увеличения стабильности системы власти, чтобы был "услышан голос каждого жителя нашей страны". Ведь депутат - это представитель избирателей, напомнил он.

В ходе голосования почти все участники заседания поддержали законопроект - один человек был против и двое воздержались.

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