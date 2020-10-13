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13.10.2020 19:10
Рубрика: Спорт

Шоу не будет

Хабиб отказался от нового проекта с Конором
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не принял бы участие в 29-м сезоне проекта UFC The Ultimate Fighter вместе с ирландцем Конором Макгрегором даже за пять миллиардов долларов. Слова Хабиба приводит портал MMAjunkie.
Фото: AP Photo/John Locher Фото: AP Photo/John Locher
Фото: AP Photo/John Locher

Предполагалось, что в рамках данного проекта Нурмагомедов и Макгрегор наберут каждый свою команду спортсменов и будут их тренировать. Но в сентябре глава UFC Дана Уайт сообщил, что Хабиб отказался участвовать в новом сезоне шоу в качестве тренера команды-соперника Конора, поскольку чуть ранее ирландец опубликовал несколько фрагментов своей частной переписки с Уайтом без его согласия.

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- Это хороший пиар для Макгрегора и привлекло бы к его персоне больше внимания. Но мне не хочется содействовать ему. Не сделаю этого, даже если мне предложат пять миллиардов долларов и передадут право собственности на UFC, - сказал Хабиб.

Кроме того, Нурмагомедов практически исключил вариант развития событий, при котором Конор станет его следующим соперником после боя с американцем Джастином Гэтжи 24 октября в Абу-Даби.

- У меня были другие задачи: Дастин Порье, теперь Гэтжи. Посмотрим, кто будет следующим, но не думаю, что им станет Макгрегор, - подытожил Хабиб.

Последний бой Нурмагомедов провел в сентябре прошлого года против Порье. В нем россиянин защитил титул в легком весе. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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