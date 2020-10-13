Предполагалось, что в рамках данного проекта Нурмагомедов и Макгрегор наберут каждый свою команду спортсменов и будут их тренировать. Но в сентябре глава UFC Дана Уайт сообщил, что Хабиб отказался участвовать в новом сезоне шоу в качестве тренера команды-соперника Конора, поскольку чуть ранее ирландец опубликовал несколько фрагментов своей частной переписки с Уайтом без его согласия.
- Это хороший пиар для Макгрегора и привлекло бы к его персоне больше внимания. Но мне не хочется содействовать ему. Не сделаю этого, даже если мне предложат пять миллиардов долларов и передадут право собственности на UFC, - сказал Хабиб.
Кроме того, Нурмагомедов практически исключил вариант развития событий, при котором Конор станет его следующим соперником после боя с американцем Джастином Гэтжи 24 октября в Абу-Даби.
- У меня были другие задачи: Дастин Порье, теперь Гэтжи. Посмотрим, кто будет следующим, но не думаю, что им станет Макгрегор, - подытожил Хабиб.
Последний бой Нурмагомедов провел в сентябре прошлого года против Порье. В нем россиянин защитил титул в легком весе. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.