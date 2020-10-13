Объяснен запрет на алкоголь на борту МКС

На Международной космической станции запрещены все спиртосодержащие вещества, включая алкоголь, дезодоранты и туалетную воду. Причина не только в быстрой воспламеняемости, но и в том, что они выводят из строя систему очистки воздуха, рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.

"Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Даже если ты открыл флакон какой-то - запах пошел и сразу на Землю датчик-анализатор сбрасывает информацию в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. При попадании паров алкоголя они просто перестают работать", - цитирует собеседника РИА Новости.

Полное табу на спирт на борту вызвано еще и тем фактом, что при опьянении нельзя гарантировать нормальное поведение человека. А работы у космонавтов во время полета хватает. Запрет на газировку на орбите связан с тем, что в момент открытия такие напитки просто разлетаются в стороны.