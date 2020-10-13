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13.10.2020 15:32
Рубрика: Общество

Обнаружена самая длинная цепь следов доисторического человека

Текст: Денис Передельский
Фото: M. Bennett, Bournemouth University Фото: M. Bennett, Bournemouth University
Фото: M. Bennett, Bournemouth University

В США на доисторическом участке в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико международная и межведомственная команда ученых обнаружила самую длинную цепь следов человека, оставленную порядка 10 тысяч лет назад на берегу ныне высохшего озера.

Фото: Shai Halevi, Israel Antiquities Authority
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Исследование подробно представлено в журнале Quaternary Science Reviews, а коротко его описывает The Conversation. Открытие было сделано на дне высохшего озера, известного как Плайя. Ранее здесь были найдены сотни тысяч следов человека и животных, датируемых концом последнего ледникового периода (около 11550 лет назад). Самым древним следам около 13 тысяч лет.

Очередная находка оказалась просто удивительной. Ученым удалось найти цепочку следов доисторического человека, которая является не только самой длинной из всех известных науке, но и самой прямой. Ее длина превышает 1,5 км. Исследование показало, что доисторический человек практически не отклонялся от курса.

Более того, он вернулся обратно тем же путем и, вероятно, потратил на дорогу несколько часов. Путь явно был не из легких. Следы рассказали ученым, что в определенном месте человек поскользнулся, а в другом - перепрыгнул через лужу. Все указывает на то, что земля была влажной и скользкой. Идти по ней было крайне утомительно.

Несмотря на это, подсчитано, что скорость ходьбы этого человека составляла около 1,7 метра в секунду. Ученые отмечают, что комфортная скорость ходьбы по ровной сухой поверхности варьируется от 1,2 до 1,5 метра в секунду.

Кто же оставил самую длинную цепочку окаменелых следов в истории? И куда он торопился? Исследователи отмечают, что следы являются довольно маленькими. Из этого можно предположить, что они были оставлены женщиной или подростком. Это было самое настоящее таинственное путешествие.

Дело в том, что в нескольких местах рядом со следами загадочного человека появляются, а затем вновь исчезают детские следы. Ученые предполагают, что женщина (или подросток?) большую часть пути несла на руках ребенка, но время от времени опускала его на землю, чтобы отдохнуть.

Фото: iStock
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Судя по размеру детских следов, они были оставлены малышом примерно двух лет от роду или даже чуть младше. Еще одна тайна: какой была судьба этого ребенка? Судя по следам, его несли на руках только в одну сторону, а обратно неизвестный доисторический человек вернулся уже один.

В своем исследовании ученые описывают и множество других найденных на этом же участке следов. Их анализ поможет в изучении механизма взаимодействия людей и животных в тот период времени. Вероятно, озеро Плайя было домом для очень многих существ, среди которых были и грозные хищники.

Так, исследователи обнаружили следы мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых тигров, доисторических волков, бизонов и верблюдов. К слову, в предыдущие годы здесь находили свидетельства охоты людей на животных. На этот раз были найдены еще более удивительные свидетельства того, что дети играли в лужах, образованных в следах гигантских ленивцев.

Кстати, следи этого животного были найдены и возле обнаруженной цепочки следов человека. Ученые считают, что гигантский ленивец, дойдя до них, встал на задние лапы и принюхался. Вероятно, он почуял исходящую от человека опасность и тут же ушел.

Интересно, что в другом месте цепочку человеческих следов пересекают следы мамонта, который и не пытался остановиться. Судя по всему, мамонт даже не заметил следов человека или самих людей или просто не обратил на них внимания.

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